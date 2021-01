Opposition lugter blod efter blotlægning: »Jeg synes, hun skal gå af«

Der er særligt tre steder i den 598 siders lange rapport fra ekspertgruppen, som har undersøgt baggrunden for regeringens coronabeslutninger, som oppositionspartierne på Christiansborg nu slår hårdt ned på.

Et punkt nævner de konsekvent som det første, når en journalist ringer for en kommentar:

At statsminister Mette Frederiksen (S) beviseligt ikke havde belæg for at sige, at det var på baggrund af en konkret anbefaling fra myndighederne, da hun på et pressemøde 11. marts 2020 erklærede et totalt lockdown for at bremse smittespredning.

I ekspertgruppens rapport om forløbet fremgår det, at de ikke har kunnet finde en eneste mail eller et eneste notat eller referat, der skulle dokumentere, at en sundhedsmyndighed havde anbefalet en næsten total nedlukning af samfundet.

»Der er sket et tillidsbrud fra statsministerens side, både over for Folketinget og mere alvorligt befolkningen«, siger Karsten Lauritzen, Venstres gruppeformand.