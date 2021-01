Tesfaye ønsker samarbejde med nordmænd og briter om modtagecentre

Mattias Tesfaye (S) håber på et samarbejde med Norge og Storbritannien om at få etableret modtagecentre uden for landene.

Det siger han til Jyllands-Posten.

Udlændinge- og integrationsministeren bekræfter, at der allerede er en dialog i gang om et nyt asylsystem, hvor asylbehandlingen skal flyttes ud af Europa.

»Det er interessante lande, der ligesom os er påvirket af migranter, og hvor regeringerne har haft diskussioner«, siger han til avisen.

Jyllands-Posten har kontaktet flere personer i det norske regeringsparti Høyre, som dog ikke har bekræftet oplysningerne.

Arbejderpartiet, der tidligere har været en vigtig samarbejdspartner for mindretalsregeringen, har før antydet, at den støtter en sådan idé.

I Storbritannien har et lækket dokument i oktober desuden vist, at regeringen var ved at undersøge en lignende mulighed med centre i eksempelvis Moldova, Marokko og Papua Ny Guinea, skriver Jyllands-Posten.

Socialdemokratisk valgløfte

Planen om modtagecentre uden for EU hører til blandt Socialdemokratiets valgløfter. EU-retten blokerer for, at Danmark kan samarbejde med udvalgte lande om at få flyttet asylbehandlingen til et tredjeland, skriver avisen.

Sonderingen med de to lande er på et tidligt stadie, oplyser ministeren, der vil sætte fart på at finde et eller flere lande, som vil lægge jord til et modtagecenter. Der bliver særligt set på lande langs migrantruterne.

Regeringen har et ønske om, at landene ikke bare skal stå for asylbehandlingen. De skal blandt andet stå for, at de afviste asylansøgere bliver sendt hjem, fremgår det af et oplæg fra regeringen.

Til gengæld vil Danmark give penge til projektet og eventuelt åbne for, at dets borgere ifølge Jyllands-Posten kan komme til Danmark og studere.

»I det samlede regnskab vil det være et økonomisk plus for Danmark«, siger Mattias Tesfaye, der ikke vil sætte tal på, hvad en aftale vil koste.

Det er langtfra alle partier, som på forhånd er med på idéen. Enhedslisten har kaldt det håbløs symbolpolitik, mens Venstre har kaldt planen for et luftkastel.

ritzau