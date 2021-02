Ny epidemilov gør det strafbart ikke at afgive intime oplysninger til staten - nu vil flertal ændre loven

Regeringens forslag til ny epidemilov vil gøre det strafbart for borgere og virksomheder ikke at afgive følsomme oplysninger til staten. Det er særligt bekymrende, siger dataeksperter, fordi lovforslaget ikke sætter klare grænser for, hvornår oplysninger indhentet med trussel om politianmeldelse skal slettes. Nu vil flere partier forsøge at ændre lovforslaget i sidste øjeblik, inden det sendes til afstemning i næste uge.

»Du skal designe en lov, så du også er tryg ved, at din værste fjende bruger den. Det er jeg ikke her«, siger lektor Ayo Næsborg-Andersen, som forsker i persondataret på Syddansk Universitet.

»Hvis der kom en Donald Trump-type til magten, giver loven vide rammer for at indsamle og bruge data. Og allerede i dag er det sådan i Danmark, at så snart data kommer i myndighedernes hænder, så er det meget svært at få dem til at slette det igen«, fortsætter Ayo Næsborg-Andersen.