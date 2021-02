Regeringen og støttepartier er enige om genåbning

Regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten er enige om en genåbning af samfundet. Klokken 11 er der indkaldt til et kort pressemøde, oplyser Justitsministeriet.

Til stede vil være justitsminister Nick Hækkerup, sundhedsminister Magnus Heunicke og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen er glad for, at der med aftalen blandt andet kommer flere elever tilbage i skolen.

»Jeg er glad for, at vi nu kan sende flere elever tilbage i skole og åbne mere for udendørs kultur og idræt. Det er vigtigt for trivslen, og vi er glade for, at der nu fremadrettet ses på, hvordan vi på en forsvarlig måde giver en mere normal hverdag til flere børn og unge«, skriver hun på Twitter.

»Vi ville gerne åbne mere, men vi bliver nødt til at tage hensyn til, at smitten ikke blusser voldsomt op og risikoen for at sundhedsvæsenet bliver overbelastet, så vi bliver nødt til at lukke hårdt ned igen«, fortsætter hun.





Formand for SF, Pia Olsen Dyhr, skriver på Twitter, at hvis smitten fortsat er lav, vil højskoler og efterskoler formentligt kunne åbne allerede midt i marts.

»Dagens aftale giver håb til de mest sårbare børn, der virkelig har lidt under nedlukningen. Og så begynder vi så småt at give rum til at efterskoler/højskoler kan åbne i områder med meget lav smitte«, skriver Pia Olsen Dyhr på Twitter (SF) og lægger vægt på, at der fortsat er behov for at træde varsomt i genåbningen.





De nuværende coronarestriktioner udløber i denne uge, så lempelserne vil gælde fra 1. marts.

De blå partier faldt fra tirsdag aften efter mange timers drøftelser. Alternativet røg i svinget onsdag formiddag.

»Alternativet har netop forladt forhandlingerne om genåbning af Danmark. Det har været seriøse forhandlinger, men Alternativets prioriteter har ikke kunnet efterkommes tydeligt nok«, skrev Alternativets eneste folketingsmedlem, Torsten Gejl, på Twitter kort før indkaldelsen til pressemødet.









