Enhedslisten kræver forhandling - vil styrke hjælpepakker

Onsdag blev coronahjælpepakkerne til erhvervslivet forlænget, så de gælder til og med 5. april. Det er dog ikke nok, mener Enhedslisten, som vil have regeringen til at indkalde til forhandlinger.

Det siger partiets erhvervsordfører, Victoria Velasquez, efter at erhvervsministeren ellers onsdag meldte ud, at han ikke umiddelbart ville indkalde til forhandlinger.

Hun fortæller, at Enhedslisten er klar til en alliance med de blå partier for at få større hjælpepakker til især små selvstændige.

»Vi ser desværre ind i en stor risiko for, at vi får en bølge af konkurser og fyringer. Derfor har vi brug for at få forbedret hjælpepakkerne«, siger hun.

Klar til at række hånden over til blå blok

Partiet forslår blandt andet, at lønkompensationen styrkes. Derudover skal virksomheder have lov til at udskyde betaling af moms og A-skat til 2022. Selvstændige skal også kunne betale det tilbage i rater over tre år.

Det skal være med til at sikre selskabernes likviditet. Det er et udtryk for, om en virksomhed har penge til at betale sine regninger og løn til ansatte.

»Vi er klar til at række hånden over til blå blok, hvis det er det, der skal til for at sikre, at selvstændige ikke knækker nakken, og vi får en fyringsbølge«, lyder det fra Victoria Velasquez.

ritzau