Regering åbner for at modtage asylansøgere i udemokratiske lande

Regeringen har opgivet kravet om, at et modtagecenter for asylansøgere uden for Danmark skal ligge i et demokratisk land.

Det skriver Jyllands-Posten.

Ifølge avisen gør et nyt lovudkast det juridisk muligt for Danmark at indgå en aftale ’med et eller flere tredjelande om, at udlændinge, der har søgt asyl i Danmark, overføres til tredjelandet’.

I lovudkastet står der imidlertid ikke, at der skal være tale om et demokratisk land.

Udlændingeordfører Rasmus Stoklund (S) vil heller ikke garantere, at regeringen kun skeler til demokratiske lande.

»Det afgørende for os er, at det ligger et sted, hvor vi er sikre på, at vi kan leve op til vores internationale forpligtelser, have ordnede forhold og tillid til dem, vi skal arbejde sammen med. Derfor står der ikke noget om det (demokrati, red.) i lovteksten«, siger han til Jyllands-Posten.

Mette Frederiksen lagde vægt på et demokratisk land

Dermed slækker regeringen på et centralt kriterie, som statsminister Mette Frederiksen (S) ellers gjorde tydeligt i 2018, da hun præsenterede idéen om et modtagecenter i et tredjeland.

»Vores udgangspunkt er, at der skal være tale om et sikkert tredjeland, hvor der er en demokratisk valgt regering«, sagde hun dengang.

Kovendingen møder kritik blandt andet fra Institut for Menneskerettigheder.

»Et modtagecenter i et land med en demokratisk valgt regering er absolut at foretrække«, siger direktør Louise Holck.

Martin Lemberg-Pedersen, migrationsforsker på Københavns Universitet, tilslutter sig kritikken.

»Det er svært at tage garantierne om rettigheder seriøst, hvis man går bort fra at kræve demokratiske institutioner«, siger han.

Venstre, De Konservative og Nye Borgerlige oplyser, at de som udgangspunkt vil stemme for forslaget. Venstre har ikke svaret på, om kun demokratiske lande bør kunne huse modtagecenteret.

Ifølge Jyllands-Posten har ingen lande meldt sig til at danne værtskab for et modtagecenter endnu.

ritzau