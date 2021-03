Det blev brugt til at mørklægge ulovlige fangetransporter og forløbet om udskældt folkeskolelov – nu er det sket igen

Der er brug for at kigge regeringen over skulderen, specielt i krisetider, siger professor emeritus Jørgen Grønnegård. Derfor er det et stort problem, at kritik kan skjules i nyt rådgivningsorgan.