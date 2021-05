Mette Frederiksen vil se på ophævelse af patent på coronavacciner

Den danske regering er klar til at se på et forslag, som støttes af USA, om at ophæve patentbeskyttelsen for coronavacciner.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) til DR.

»Jeg synes, det er en utrolig spændende melding, der er kommet fra den amerikanske regering, og det skal vi selvfølgelig kigge på«, siger hun.

USA meddelte onsdag, at det støtter en plan om at ophæve patenter på coronavacciner under pandemien. Det vil i så fald gøre opskriften tilgængelig for alle, mens pandemien står på.

Mette Frederiksens melding kommer, timer efter at EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, torsdag formiddag meddelte, at også EU er klar til at diskutere forslaget. EU har tidligere været imod.

Det er en gruppe af udviklingslande ledet af Indien og Sydafrika, som har skubbet på for at få ændret reglerne.

Hvis patentbeskyttelsen af coronavacciner bliver ophævet, er det et potentielt gennembrud for produktionen af flere vacciner globalt. Reglerne, som de er nu, forhindrer udviklingslande i selv at producere vaccinerne.

Mette Frederiksen har længe talt for at øge produktionen af vacciner.

Hun peger på, at landene har et fælles mål om, at alle verdens borgere bliver vaccineret mod coronavirus ’så hurtigt, som det overhovedet kan lade sig gøre’.

»Indtil videre har der ikke været stor global konsensus om at gå af patentvejen, men for mig er det målet, der er det vigtige, og det er, at alle bliver vaccineret. Midlerne vil jeg altid være med til at diskutere«, siger Mette Frederiksen.

Tyskland advarer mod konsekvenser

I Tyskland, der er hjemsted for den tyske bioteknologiske virksomhed BioNTech, som står bag en af EU’s godkendte coronavacciner, er der imidlertid ikke samme opbakning til idéen.

Ifølge den tyske regering vil en ophævelse af patentbeskyttelsen for coronavacciner have ’betydelige konsekvenser’ for vaccineproduktion generelt.

»De faktorer, der begrænser vaccineproduktionen, er produktionskapaciteten og de høje standarder til kvaliteten - og ikke patenter«, siger en talskvinde fra det tyske sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Også medicinalgiganter er imod tiltaget. De advarer mod, at det vil kunne hæmme innovationen, hvis det bliver vedtaget.

ritzau