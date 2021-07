Ellemann: Vi har været fodslæbende på klimapolitikken

Venstre har i mange år »været fodslæbende på klimadagsordenen«, men nu skal partiet stå i spidsen for et borgerligt klimaprojekt.

Det siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, til Information.

Adspurgt om, hvorvidt målsætningen om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030 er mejslet i granit, hvis Ellemann bliver statsminister, svarer han ja.

»Jeg tager det sindssygt seriøst, og jeg køber ikke den der med, at vi bare er en lillebitte pyt i det kæmpestore Atlanterhav. For vi er eddermame en vigtig pyt, og vi må og skal komme i mål«, siger han.

To af de borgerlige partier, Nye Borgerlige og Liberal Alliance, ønsker dog et opgør med klimaloven. Desuden har Dansk Folkeparti flere gange opfordret til at sænke målet om reduktion til 60 procent.

Alligevel tror Ellemann-Jensen på et fælles borgerligt klimaprojekt.

»Det handler om, at en ambitiøs grøn omstilling og en grøn markedsøkonomi i vækst er grundlaget for vores fremtidige velfærd. Det er det, der skal skabe velstand gennem vækst, og velstand giver velfærd«, siger han til Information.

Økonomisk råderum skal gå til klima

Formanden melder sig klar til at bruge pengene fra det økonomiske råderum, som er statens forventede overskud i fremtiden, på klimapolitik og ikke ekstra velfærd.

Det står i modsætning til Socialdemokratiet og SF.

»Jeg forstår godt på den korte bane, at de røde partier vil prioritere råderummet på velfærd, for det er rigtigt rart. Ja ja, men det andet er en forudsætning for, at vi har en planet. Det kan godt være, at de børn, vi sender i børnehave nu, får nogle dejlige minimumsnormeringer. Men det er jo ligegyldigt, hvis deres plejehjem er oversvømmet om 80 år«, siger Ellemann-Jensen til Information.

Ifølge V-formanden skal det borgerlige klimaprojekt give erhvervslivet de bedste klimamæssige rammer.

Der skal »dæmmes op for de markedsfejl, der er i relation til klimaet«, lyder det.

»Det gør vi ved at lave en ensartet CO2-afgift, som er bred og dækker over hele paletten. Så skal markedskræfterne nok sørge for at skubbe i den rigtige retning«, siger han.

ritzau