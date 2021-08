Sygeplejerskekonflikt kan være slut lørdag

Regeringen har besluttet at afslutte sygeplejerskernes strejke ved et lovindgreb. Det oplyser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) på et pressemøde onsdag aften. Et lovindgreb skal nu gennem Folketinget. Ifølge Peter Hummelgaard vil lovforslaget blive fremsat torsdag med henblik på, at det kan træde i kraft lørdag.

Hvis lovforslaget skal hastebehandles, kræver det dispensation fra tre fjerdedele af Folketinget. Lovforslaget vil følge det mæglingsforslag, som forligsmanden kom frem til, oplyser beskæftigelsesministeren. Mæglingsforslaget blev i sin tid afvist af sygeplejerskernes medlemmer.

Regeringen begrunder behovet for et indgreb med, at sundhedsvæsnet ikke kan holde til, at en andel af sygeplejerskerne strejker.

»Lige nu der kører vores planlagte operationer på halv kraft, og det siger sig selv, at sundhedsvæsenet kan ikke fungere i så lang tid på halv kraft«, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

»For hver uge konflikten får lov til at fortsætte, forlænger man puklen af behandlinger med 10 uger. Det påvirker 200.000 patienter«, tilføjer han.

Selv om regeringen tidligere har afstået sig fra at blande sig i konflikten, er det nu nødvendigt. Det skyldes, at begge parter har meldt ud, at der er ikke udsigt til en løsning, fortæller beskæftigelsesministeren.

»Det er klart, at når de siger det er udsigtløst, og det med alles øjne kan ses, at det er udsigtsløst, må vi også på et tidspunkt drage den kedelige konsekvens af det«, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

»Der er ikke nogen vindere ved det her, men sådan er virkeligheden jo også fra tid til anden«, tilføjer han.

Opdateres ...

ritzau