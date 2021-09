Løkkes parti er på stemmesedlen til næste folketingsvalg

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, kommer på stemmesedlen til næste folketingsvalg, som senest finder sted i 2023.

Det står fast onsdag, hvor Moderaterne på vælgererklæring.dk under Indenrigs- og Boligministeriet har rundet de nødvendige 20.182 vælgererklæringer, som er kravet for at blive opstillingsberettiget.

1. januar 2021 stjal Løkke alle overskrifter og gjorde statsminister Mette Frederiksens (S) nytårstale til en biting, da han meddelte, at han forlod Venstre efter 40 års medlemskab.

Kort efter dannede Løkke et såkaldt politisk netværk. Det var for personer, der ønskede at diskutere og formulere politiske forslag med ham.

Fra begyndelsen gjorde Løkke det klart, at hvis der var tilstrækkelig støtte til netværket, så ville han også stifte et nyt parti.

Grundlovsdag meddelte Løkke så, at Moderaterne er navnet på det nye parti. Partiet kommer først med et partiprogram efter novembers kommunal- og regionsrådsvalg.

Hårdt internt opgør

Løkke mistede statsministerposten og regeringsmagten ved folketingsvalget i 2019.

Efter et hårdt internt opgør i Venstre kort tid efter, hvor Løkke og tidligere næstformand i Venstre Kristian Jensen spillede hovedroller, forlod Løkke posten som formand for Venstre. Blandt andet efter et tungt pres fra baglandet.

Løkke blev i 2009 både formand for Venstre og statsminister for første gang, da daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) forlod dansk politik for at blive generalsekretær i militæralliance Nato.

Efter to år som statsminister blev Løkke oppositionsleder i fire år, inden han efter valget i 2015 igen kunne stille sig i spidsen for en borgerlig regering.

Moderaterne har ifølge Løkke som mål at favne midten i dansk politik for at holde yderfløjene fra indflydelse.

Ved 2019-valget fik Løkke over 40.000 personlige stemmer og blev kun overgået af S-formand Mette Frederiksen på den front.

Formelt skal Moderaterne godkendes af Indenrigs- og Boligministeriet, men det må forventes at være en formsag.

Ritzau