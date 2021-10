Kaare Dybvad blæser til kamp mod rigmandsghettoer

En ny milliardfond skal medvirke til, at København undgår samme udvikling som den svenske hovedstad, der er et »skræmmebillede« for boligminister Kaare Dybvad Bek (S).

Det siger han forud for præsentationen af regeringens boligudspil, der ventes senere i denne uge. Med udspillet vil regeringen især i hovedstadsområdet skabe fundamentet for tusindvis af nye almene boliger. Det skal sikre, at hovedstaden har plads til mennesker fra alle sociale lag.