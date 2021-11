Bred politisk støtte til regeringens coronatiltag

V og støttepartier vil stemme for epidemikommissionens indstilling, men der savnes klar strategi for vinteren.

Venstre og regeringens støttepartier, Enhedslisten, SF og De Radikale, kommer til at stemme for epidemikommissionens indstilling om at ophøje covid-19 til en samfundskritisk sygdom.

Det oplyser partierne mandag aften.

Dermed er der også et klart flertal for indstillingen, som regeringen også anbefaler. Venstre, SF og Enhedslisten støtter samtidig også indstillingen om at genindføre krav om coronapas visse steder.