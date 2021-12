Flertal godkender epidemi-udvalgets seneste tiltag, selvom det vil gå ud over nogle borgere

Regeringen har fået opbakning fra et flertal i Folketingets Epidemiudvalg til at suspendere udrednings- og behandlingsgarantien i en periode på foreløbig fire uger.

Udredningsgarantien dækker over, at patienter, der bliver henvist fra deres praktiserende læge, inden for 30 dage enten skal have stillet en diagnose eller have en plan for det videre udredningsforløb.

Behandlingsgarantien betyder, at man har krav på behandlingen inden for 30 dage efter udredning.

Det er Epidemikommissionen, der har indstillet til ændringen. Det skal frigive kapacitet og skyldes det stigende coronapres og særligt bekymringen for varianten omikron. Ifølge TV 2 består flertallet af regeringen og støttepartierne, SF, Enhedslisten og De Radikale.

Støttepartierne SF og Enhedslisten havde på forhånd meldt deres opbakning til at suspendere behandlingsgarantien.

Sidstnævntes sundhedsordfører, Peder Hvelplund (EL) anerkender, at det vil gå ud over nogle borgere, der har behov for behandling. Men i den nuværende situation er det nødvendigt, siger han.

»Det er klart, at det kommer til at gå ud over nogle. Det er jo en konsekvens af, at vi har et sundhedsvæsen, der er belastet, og at vi står med en risiko for en stigning i antallet af nyindlagte patienter. Når vi har sådan en kapacitetsudfordring, er det bare afgørende, at de patienter, der har mest brug for hjælp, er dem, der får behandling først«, siger han.

Partierne er også blevet enige om, at 300 indlagte patienter kan blive flyttet ud i kommunerne. Det vil kunne ske efter en indstilling fra Epidemikommissionen, hvis kommissionen finder det nødvendigt at flytte patienter for at frigive plads til coronapatienter på de pressede sygehuse.

Kommer en sådan indstilling må der efterfølgende ikke være et flertal imod indstillingen i Epidemiudvalget, før den kan træde i kraft. Det vil betyde, at kommunerne kan fravige forpligtelser og rettigheder i ældreplejen, hvis den ekstra kapacitet skal i brug.

Derudover kommer det også til at gå ud over forebyggende sundhedsydelser for børn i den skolepligtige alder og genoptræning efter udskrivning fra sygehus.