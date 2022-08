Ellemann veg udenom Støjberg-spørgsmål. Så afbrød hans ordfører ham

Mens Venstres formand på et pressemøde afviste at svare på, om man som rigsretsdømt kan blive minister under ham, fastslog finansordfører Troels Lund Poulsen pludselig, at en dom ikke forhindrer en ministerpost til Inger Støjberg.