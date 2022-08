Villadsen ser de radikales bejlen til blå blok som tegn på, at det »faktisk er lykkedes os at dæmme op for det værste, de har foreslået«

Mette Frederiksen kan ikke blive statsminister igen, før hun har forhandlet – og er blevet enig – med Enhedslisten om både klima og asylsystem. Det siger Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, der giver Radikale Venstres højredrejning skylden for en overhængende fare for et blåt flertal.