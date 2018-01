4.561 gange er voldsramte kvinder blevet afvist på landets krisecentre sidste år 4.561 gange måtte landets krisecentre sidst år afvise kvinder på grund af pladsmangel. EU har kritiseret Danmarks indsats på området. Ministeren afviser at sætte flere penge af til en langvarig indsats.

Rekordmange voldsramte kvinder går forgæves, når de søger hjælp på landets krisecentre. På et år har krisecentrene 4.561 gange givet besked om, at der ikke var plads til en voldsramt kvinde. Det svarer til 6 ud af 10 af alle henvendelser og er det højeste antal i mange år, viser tal fra Socialstyrelsen.

Udviklingen får flere organisationer, EU og partier til at råbe vagt i gevær.

»Det er overhovedet ikke i orden, at det ser sådan her ud. Det er meget farligt for mange af de her kvinder, når vi ikke kan hjælpe dem«, siger direktør for kvindekrisecentret og hjælpeorganisationen Danner, Lisbeth Jessen.

De mange afvisninger skyldes, at krisecentrene ikke har plads nok, og det skal der gøres noget ved, siger Lisbeth Jessen:

»Vi ser, at politikerne sætter hårdt ind mod bander og laver bandepakker for at løse alvorlige problemer. Og vi spejder efter lignende pakker, når det kommer til at nedbringe volden i hjemmet«.

I november rettede EU’s ekspertenhed Grevio, der varetager voldsramte kvinders interesser, en hård kritik af Danmarks indsats på området. Den konkluderede blandt andet, at Danmark med den nuværende indsats bryder Istanbul-konventionen, hvis mål er at forebygge vold mod børn og kvinder. Et af kritikpunkterne går netop på, at der ikke er nok pladser på krisecentrene i de områder, der bliver efterspurgt, hvilket oftest er i hovedstadsområdet og de større byer.

Når flere kvinder opsøger krisecentrene, skyldes det, at der er kommet mere fokus på vold i hjemmet, siger formand for Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK), Lene Johannesson:

»Langt de fleste kvinder skal have et skub, før de søger hjælp. Selv om det kan være svært at forstå, så tænker mange voldsramte kvinder, at det er normalt og i orden. Ved at de ser det i medierne, så finder de ud af, at det ikke er i orden, og de tør henvende sig«.

Partier kræver handling

Socialdemokratiet og Enhedslisten finder de nye tal »ekstremt« bekymrende.

»Regeringen skal tage teten for at se, hvad der ligger til grund for den her problematik. Hvis der er for få senge, så må vi få kigget på det, hvis der er andre problemer, så skal vi sikre, at de får et andet godt tilbud, som de kan få til at passe ind«, siger ligestillingsordfører Rasmus Horn (S).

»Problemet er, at vi har en masse forsøgsordninger, men ingen af dem bliver permanente«, siger fungerende socialordfører i Enhedslisten, Jesper Kiel.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) vil følge området »meget, meget tæt«, men afviser at sætte flere penge af til en langvarig indsats nu og her.

Hun understreger, at Folketinget i 2016 afsatte 65,5 millioner kroner under satspuljeforhandlingerne til at hjælpe voldsramte kvinder og mænd. Pengene går til ambulante tilbud og en ny enhed, der kan hjælpe med rådgivning og psykologhjælp, men ikke til flere sengepladser på krisecentrene.

»Hvis ikke der er plads, hvor kvinderne søger, så skal kommunerne anvise et andet center. Det er en udfordring at få det puslespil til at gå op, men det er vigtigt at få sagt, at uanset hvad, så er det en lovbunden opgave. Der skal stilles en plads til rådighed«, siger Mai Mercado.