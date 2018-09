»Min seng er ikke et trygt sted. Det var der, han kom ind om natten«

»De ringer til mig, fordi de er ved at starte noget et sted på Sjælland, som jeg kan komme på venteliste til«, siger Jean Rasmussen.

På kommunen er hun på grund af sin sygemelding tilknyttet en sagsbehandler og et ressourceforløb for at afprøve, hvor meget hun kan arbejde. Ifølge Jean Rasmussen er de blevet gjort opmærksom på de senfølger, hun ønsker at få bearbejdet.

»De ved, at jeg lider af senfølger, men det eneste, kommunen tilbyder, er træning og en livsstilskonsulent«, siger Jean Rasmussen.

Angst for at blive skuffet

På eget initiativ fandt hun Center for Seksuelt Misbrug (CSM) i København, hvor hendes kommune bevilgede at betale transportomkostningerne. Jean Rasmussen oplevede, at hun blev presset til, at forløbet skulle afsluttes efter et år. Det var for tidligt for hende, fordi de heller ikke her nåede at tale om de seksuelle overgreb.

»Vi talte om strategier for, hvordan min hverdag kunne hænge sammen. En af gangene talte vi om min søsters bryllup, hvor jeg skulle tackle, at min stedfars søn og familie også skulle med«, fortæller hun.

Hvorfor pointerede du ikke selv, at du vil tale om de seksuelle overgreb?

»De seksuelle overgreb har lært mig bare at gøre ting for andre uden at mærke efter, hvad jeg selv har behov for. Det er det, jeg vil have hjælp til at lære«.

Hvad er det, du søger?

»Jeg mangler virkelig et sted, hvor jeg kan sidde og snakke om, hvad der er sket med mig, så det ikke længere fylder så meget i mit liv«.