Fra fodspor i skyen og ministerspin til privatlivsaktivister på krigsstien: Totalovervågning af danskernes mobiler bliver sat i bero Fredag indstillede TDC sin logning af danskernes mobildatatrafik, efter Datatilsynet truede med at melde teleselskabet til politiet. For første gang i 11 år er det derfor ikke muligt at kortlægge danske TDC-brugeres færden ned i mindste detalje et år tilbage i tiden. TDC’s valg er en sejr for privatlivs- aktivister, men hæmmer muligvis politiets evne til at opklare forbrydelser. Og så er friheden fra overvågning nok kun midlertidig.

Fodspor i skyen.

Spørger man privatlivsaktivister, var 15. september 2007 datoen, da Danmark for alvor blev et overvågningssamfund.

Den dag blev landets teleselskaber pålagt at registrere alle danskeres telefonsamtaler, sms-, mms- og internetforbrug. Formålet med logningsbekendtgørelsen fra 2007 er at efterforske og opklare forbrydelser.

Ifølge Rigspolitiet og Justitsministeriet er det et vigtigt værktøj. Med en retskendelse kan politiet f.eks. se, hvem en rocker ringede til hvornår for potentielt at afdække et kriminelt netværk. Ved fund af et lig kan politiet potentielt se, hvilke mobiltelefoner der var i nærheden af ofret på drabstidspunktet.

Teleselskaberne gemmer ikke indholdet af samtalerne, eller hvad der ses på internettet, men alene ’metadata’.

Det er oplysninger såsom telefonnumre, ip-adresser, opkaldstidspunkt, hvor opkaldet geografisk blev foretaget, varighed af opkaldet med videre. Oplysningerne gemmes i et år.

Privatlivsaktivister har i årevis hævdet, at logningen er for vidtgående og i strid med menneskeretten til privatliv. Det har de EU-rettens ord for.

Ministerspin.

I 2012 vurderede teleindustriens brancheorganisation, at man det år indsamlede omtrent 810 milliarder informationer om danskerne som følge af logningsbekendtgørelsen.

Der opstod tvivl om, hvorvidt overvågningen var for vidtgående. Folketingets Retsudvalg bad Justitsministeriet om en redegørelse, der udkom i februar 2013. Her skrev ministeriet overraskende, at internetlogningen, der udgjorde 90 pct. af de indsamlede data, var »stort set uanvendelig« for Rigspolitiet.

Den formulering modererede daværende justitsminister Morten Bødskov (S) i dagene efter til, at logningen havde »væsentlig betydning for efterforskning og retsforfølgning af alvorlige forbrydelser«.

Problemet var ifølge ministeren ikke dataene, men at Rigspolitiet endnu ikke var dygtige nok til at bruge dem.

Retsordfører Karsten Lauritzen (V) brokkede sig: »For mig er det helt tydeligt, at der ikke er nogen proportionalitet mellem logningen og den efterforskningsmæssige værdi, oplysningerne har«, sagde den nuværende skatteminister i 2013 til Politiken.

Logningsbekendtgørelsen blev fastholdt.

Uskyldig dømt?

I løbet af efteråret 2015 var politiet blevet væsentligt dygtigere til at bruge logningsbekendtgørelsen. Cirka 4.000 gange om året indhentede politiet nu de såkaldte masteoplysninger fra teleselskaberne, skrev Dagbladet Information. Masteoplysninger viser, hvor en mobiltelefon har været hvornår.

Information skrev også, at masteoplysningerne ifølge eksperter var langt mere geografisk upræcise, end politiet gav indtryk af.

I en retssag fra 2012 blev Mette Hansen ifølge avisen tiltalt for at have myrdet sin mand. Politiet mente ikke, hendes forklaring om, hvor hun havde været, stemte overens med masteoplysningerne fra hendes mobil. Hun blev senere frifundet og modtog en halv million kroner i erstatning for uberettiget varetægtsfængsling. Men andre kunne være blevet uskyldigt dømt, sagde forsvarsadvokater til Information.

Avisen afslørede også, at flere teleselskaber registrerede langt oftere end hidtil kendt. Hver gang mobilen gik på 3G-nettet, blev det gemt i et år. Artiklerne fik privatlivsaktivist Christian Panton til at spærre øjnene op.