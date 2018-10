Kritik af Ilse Jacobsens arbejdsmiljø: Hun er uempatisk med et utilregneligt humør Modeskaberen Ilse Jacobsen, som er mest kendt for sine højskaftede gummistøvler, bliver af 25 tidligere ansatte kaldt grov, uempatisk og intrigant.

Stress, sygemeldinger og manglende udbetalinger af feriepenge er brudstykker af det dårlige ry, der florerer om arbejdsmiljøet i Ilse Jacobsens forretninger.

Designerkvinden, Ilse Jacobsen, som startede sit brand i Hornbæk i Nordsjælland, blev i Berlingske i søndags kritiseret for at behandle sine medarbejdere dårligt. Berlingske har talt med over 40 tidligere og nuværende ansatte under Ilse Jacobsen, hvoraf de fleste har udtalt sig anonymt i frygt for ellers at gøre skade på egen karriere.

»Hun kan være ekstremt grov og fuldstændigt utilregnelig. Og det er et ekstremt stressende sted at arbejde. Man kan næsten ikke få luft«, fortæller en, der har arbejdet tæt på Ilse Jacobsen, til Berlingske.

Beretninger fra tidligere og nuværende ansatte skildrer et arbejdsmiljø, hvor dagenes stemning afhænger af Ilse Jacobsens ekstremt svingende humør. I fagforeningerne HK og 3F er der flere sager med Ilse Jacobsens navn på, som handler om alt fra manglende udbetalinger af feriepenge til forskelsbehandling af personale. Begge typer af sager er endt ud i større pengeerstatninger for Ilse Jacobsens regning.

Ilse Jacobsen kalder selv kritikken for unfair.

Bestyrelsesformand kritiserer arbejdsmiljøet

Bestyrelsesformanden i Ilse Jacobsen Hornbæk (IJH A/S), Morten Albæk, kritiserer firmaets ledelse, som består af Ilse Jacobsen selv og hendes mand Jesper Bo Jacobsen, for ikke at fungere.

»Vi er i fuld gang med at tage de nødvendige handlinger for at løse de udfordringer, virksomheden har. En af de primære drivere for engagement er ledelsen, og der har ikke været bedrevet en tilfredsstillende form for ledelse hos IJH A/S. Det er der 100 pct. enighed om i bestyrelsen,« siger Morten Albæk til Berlingske mandag.

Bestyrelsesformandens offentlige kritik skaber undren blandt eksperter i ledelse, fremgår det i Berlingske mandag. Anders Drejer, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet, fortæller til Berlingske, at en ledelse normalt vil være ude, så snart en kritik af den er offentlig. Det er dog anderledes i den her sag, da Ilse Jacobsen selv ejer størstedelen af virksomheden og derfor blot kan indkalde til generalforsamling, hvor de så vælger en ny bestyrelse.

Eksperter spekulerer derfor i, om Morten Albæks offentlige kritik er et forsøg på at beskytte sit eget gode ry. Albæk står bag en ledelsesfilosofi, der handler om, at ledere er forpligtet til at skabe mening for medarbejderne i deres arbejde.

»Morten Albæk er jo ikke hvem som helst. Han er en person, der har markeret sig med sit syn på ledelse, og hvordan man skal sikre sig, at den humane dimension gennemsyrer ledelse. Så sidder han pludselig i en virksomhed, der er kendetegnet ved den modsatte form for ledelse, hvis det er som i artiklen (Berlingskes artikel, red.)«, siger Flemming Poulfeldt, professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS til Berlingske.

Et interessant perspektiv i den sammenhæng er, at Morten Albæk til Berlingske fortæller, at han har udført meningsfuldhedsundersøgelser, som har målt tilfredsheden blandt medarbejderne hos Ilse Jacobsen, hvilket tyder på, at han allerede før Berlingskes historier har kendt til utilfredsheden.