Mange voldsramte kvinder er isolerede uden arbejde eller uddannelse Flere kvinder, som har været udsat for vold i nære relationer, skal i arbejde eller uddannelse, lyder det fra regeringen. Men der er lang vej, viser nye tal. Halvdelen af kvinderne på landets krisecentre står uden beskæftigelse.

Blå mærker på kroppen, en forslået sjæl eller et brækket ben: Vold mod kvinder ser forskelligt ud. Men et nyt notat fra Børne- og Socialministeriet viser, at over halvdelen af de kvinder, der søger hjælp på krisecentre, har noget til fælles: De har været uden arbejde i gennemsnitligt fem år, når de beder om hjælp.

Samtidig er det kun ganske få kvinder, som længe har været udsat for fysisk eller psykisk vold, som har arbejde eller er i uddannelse. Det kan begrænse deres muligheder for at bryde isolationen.

Endelig sker det ofte, at de, der har arbejde eller er i gang med en uddannelse, falder fra, fordi de mister jobbet, dropper ud af uddannelser og stopper sociale relationer.

Voldelige relationer kan give kvinderne ptsd, angst og depression – lidelser, der gør det endnu sværere at komme tilbage til samfundet og væk fra volden.

»Kvinder, der bliver udsat for vold, får ofte mere end blå mærker. For vold kan også give andre problemer og få kvinder til at isolere sig socialt. Af den nye analyse kan vi se, at en stor gruppe af kvinder på kvindekrisecentre både har voldsproblemer at kæmpe med og står uden arbejde, så de har svært ved at forsørge sig selv«, forklarer børne- og socialminister Mai Mercado (K) i en mail til Politiken.

Regeringen har et mål om at få flere voldsramte kvinder i arbejde inden 2020. Og den nye analyse bekræfter, at det er et nødvendigt mål, mener ministeren.

»Jeg forventer, at voldsramte kvinder får den rigtige hjælp til at komme i uddannelse eller beskæftigelse i forbindelse med deres ophold på et kvindekrisecenter. Det følger vi tæt, og næste år kan vi for første gang gøre status for regeringens mål om, at flere personer udsat for vold i nære relationer skal i uddannelse eller beskæftigelse«.

Notatet fra Børne- og Socialministeriet viser, at 55 procent af kvinderne på krisecentre i 2017 levede på midlertidige ydelser som kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge og barsel. 13 procent af kvinderne var på førtidspension, og kun 36 procent var i job eller uddannelse.

Vejen tilbage er vigtig

Direktøren for Danner, Lisbeth Jessen, er enig med regeringen i, at flere voldsramte kvinder skal tilbage i arbejde, for det er en stor del af at være en del af samfundet. Men hun påpeger også, at vejen dertil er endnu vigtigere, fordi mange kvinder uden beskæftigelse har været udsat for vold i mange år.

»Arbejde kan lade sig gøre med det forbehold, at man ikke kan se arbejdsmarkedet som en løsning på vold. Arbejde er en del af det at komme tilbage som menneske, men man skal anerkende, at de skal hjælpes først. Hvis man har levet længe i vold, har man meget store skader, og så tænker jeg, at man skal starte et andet sted end et arbejde – nogle har også brug for en sygemelding for at få ro«, forklarer Lisbeth Jessen.