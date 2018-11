Satspuljen skal få flere ikke-vestlige kvinder i arbejde KL vil satse på virksomhedspraktik, mens ekspert også fokuserer på rollemodeller til at inspirere kvinderne.

95 millioner kroner fra den såkaldte satspulje skal få flere ikke-vestlige kvinder i arbejde. For statistikkerne viser, at de halter efter mændene: 55 procent af mænd med ikke-vestlig baggrund er i arbejde, mens det for kvinderne kun er 47 procent, og det skal der laves om på, siger integrationsminister Inger Støjberg:

»Der er alt for få kvinder med ikke-vestlig baggrund i arbejde. Og det er et enormt stort problem. Ikke kun fordi vi skal forsørge dem. Men jo også fordi, at de dermed ikke forstår det samfund, de lever i. Hvis man skal tage vores værdisæt til sig, foregår det i høj grad ude på arbejdsmarkedet«.



Pengene kan søges af kommunerne til indsatser målrettet ikke-vestlige kvinder, siger ministeren. De kan eksempelvis bruges på bedre kontrol med arbejdsløse, så de kan komme i træningsforløb og job, og blive bedre til at få kvinderne ud af deres boliger og ind på arbejdsmarkedet.

Politiken har forsøgt at ringe til Thomas Kastrup Larsen, formand for KL’s arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg, men han har ikke kunnet finde tid og svarer på mail:

»Grundlæggende set handler det om, at kvinderne skal mødes med de samme krav og forventninger som mændene. Og de skal have den samme indsats med fokus på virksomhedsrettede forløb. Kort sagt skal de hurtigst muligt ud i praktik på virksomhederne, da vi ved, at det er det, der virker«.

KL tager erfaring fra flygtninge og familiesammenførte, hvor fokus har været at erklære dem jobparate fra første dag med en forventning om, at de bliver selvforsørgende. Her er Dansk Folkeparti uenige.

»Selvfølgelig er der nogle indvandrere, der skal i arbejde. Men der er bestemt også nogle, der ikke skal, og det er dem, der er her på midlertidigt ophold - det vil sige alle flygtninge«, siger integrationsordfører fra DF, Marie Krarup.

Ifølge Dansk Folkeparti ville de »være mest tilfredse, hvis der ikke var givet noget«, og derfor er den kommunale pulje til integration også langt mindre, end der var lagt op til. De gik kun med til en aftale for ikke at stå uden for andre aftaler, siger Krarup.

Integrationsordfører fra Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, sad også med i satspuljeforhandlingerne, og selvom hun er glad for, at det blev til 95 millioner kroner til området, ville hun gerne være blevet ved de oprindelige 140 millioner.

»Man kan kun forstå det sådan, at Dansk Folkeparti simpelthen ikke ønsker flere kvinder med indvandrerbaggrund i arbejde, når de ikke ville støtte det her. Jeg synes, det er mærkeligt dobbeltmoralsk, at man på den ene side skælder ud og på den anden side ikke vil gøre noget som helst«, siger Nielsen.





I følge seniorforsker ved VIVE, Frederik Thuesen, er der en risiko, når kommunerne selv skal råde over pengene. For hvis det bliver til forskellige indsatser, vil man sandsynligvis ikke systematisk nedbryde de barrierer, der står i vejen for at kvinderne kommer i arbejde. Mange er vokset op med en hjemmegående mor, og har derfor selv en forestilling om, at de skal det samme. En god løsning kan være virksomhedspraktik, men rollemodeller er ligeså vigtige, siger Frederik Thuesen.

»En af de vigtigste måder, vi lærer på som mennesker, er i sociale sammenhænge, hvor vi imiterer andre, vi er inspireret af. Derfor kan Bydelsmødre være meget nyttigt«.