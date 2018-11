Anders Samuelsen (LA) har brugt 340.000 kroner på sit kontor: Her er regningen fra andre ministres kontorer Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har brugt 340.00 kroner på at gøre sit ministerkontor »præsentabelt«. En pæn sjat mere end hvad andre ministre bruger. Det viser de aktindsigter, som Politiken indtil videre har fået.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K): Ministeren har fornyet sit kontor for 66.735 kr. inkl. moms, oplyser ministeriet. Pengene er blandt andet gået til et nyt mødebord, nye mødebordstole, elinstallationer og et nyt vægur.

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V): Klimaministeren har købt to Softchell stole, en plaid og en pude for i alt 10.756 kr. inkl. moms.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K): Ministeriet købte i sommer et lille mobilt køleanlæg til 6.181 kr. inkl. moms, som blandt andet blev brugt til at nedkøle ministerens kontor i den lange, varme sommer.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V): Det fremgår, at ministeren har brugt 180.377 kr. inkl. moms på sit kontor. De største udgifter er 10 nye mødestole, renovering af eksisterende møblement og et TV.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K): Ministeriet oplyste først, at der ikke var brugt penge på ministerkontoret. Men har efterfølgende kontaktet Politiken for at genoptage aktindsigten.

Kulturminister Mette Bock (LA): Ministeren har fået nye lamper, planter og et mindre TV for 6.545 kr. inkl. moms.

Miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V): Ministeriet oplyser, at der ikke er brugt penge på at indrette ministerkontoret under Jakob Ellemann-Jensen.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V): Ministeren har brugt 19.380 kr. inkl. moms. på sit nye kontor. Beløbet dækker over en kontorstol til 12.426 og to lamper.