Socialrådgiverforeningen: Vi bliver påvirket af debatten Kontanthjælpsmodtagere fra ikkevestlige lande er ofte genstand for diskussion blandt politikere, eksperter og borgere. Det kan påvirke sagsbehandlernes dømmekraft.

Den negative offentlige debat om ikkevestlige kontanthjælpsmodtagere er en del af forklaringen på, hvorfor de vurderes at have dårligere jobchancer end den etnisk danske del af den såkaldt aktivitetsparate gruppe. Sådan lyder det fra Dansk Socialrådgiverforening på baggrund af ny forskning fra Aarhus Universitet og Væksthusets Forskningscenter.

Studiet viser, at ikkevestlige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har betydelig færre psykiske diagnoser og bedre evner til at klare hverdagens rutiner end gruppen af etnisk danske kontanthjælpsmodtagere. Desuden vurderer de selv i højere grad end de etnisk danske, at de er i stand til at kunne klare et job. Alligevel visiterer sagsbehandlerne dem i færre tilfælde til såkaldt jobrettede indsatser.

Inden for de seneste tre måneder har 27,5 procent med ikkevestlig baggrund været i jobrettet indsats, mens det for etnisk danske gælder 36 procent.

»Hele Danmark diskuterer, om der er forskelsbehandling. Det politiske segment diskuterer det, så den debat siver selvfølgelig også ind på jobcentrene. Ledelsen skal så sørge for, at den diskussion foregår fagligt blandt de medarbejdere, der visiterer«, siger Majbrit Beran Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Historien gentager sig

Sociolog og forfatter Aydin Soei mener, at der er tale om en forkert håndtering, når kommuner og sagsbehandlere vurderer, hvorvidt ikkevestlige kontanthjælpsmodtagere er jobparate.

»Det gør mig lidt trist, at den her problematik, som har eksisteret siden midten af 1980’erne, stadig gør sig gældende i dag«, siger han.

»Hvis der sidder en over for dig, som giver udtryk for, at han eller hun gerne vil ud på arbejdsmarkedet, og der omvendt sidder en etnisk dansk kontanthjælpsmodtager, som siger, at han eller hun ikke har overskuddet og har for svære sociale eller mentale problemer. Hvordan kan det så være, at du aktiverer den ene på en arbejdsplads og sætter den anden på et kursus, der ikke fører nogen steder hen?«

Hvorfor tror du, at sagsbehandleren tager den beslutning?

»Noget af det kan handle om vanetænkning, det kan handle om fordomme fra sagsbehandlers side. Det manglende sprog kan få for stor en betydning i forhold til andre faktorer som motivation, lyst og personlige kompetencer. Noget handler måske også om, at man har en tendens til at tillægge de danske kompetencegivende uddannelser langt større vægt end de kvalifikationer, indvandrere har med fra deres hjemland«.

Lavere forventning til Fatima

Aydin Soei ser de nye tal som et produkt af fortiden, hvor integrationen fra starten er slået fejl. Den første generation af indvandrere er blevet tacklet forkert – de har fået særbehandling i stedet for at bruge deres kompetencer.

Den antagelse er integrationsordfører fra Socialdemokratiet Mattias Tesfaye enig i. Han mener, at man forlanger mere af »Pernille end af Fatima«.

»Og det, tror jeg egentlig, bunder i noget godt i os mennesker, at vi vil andre mennesker det godt, og at vi meget nødig vil sparke til folk, der ligger ned. Men nogle gange kan det være lettere at se ressourcerne hos folk, man ligner, og det, tror jeg, er helt normalt. Desværre tror jeg også, det betyder, at vi har sværere ved at se menneskerne bag en fremmed kultur og dermed også kvaliteterne og mulighederne«, siger han.

Den opfattelse deler Ali Aminali, som er socialrådgiver og desuden stiller op som folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti.