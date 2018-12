I dag begynder retssagen mod 'kvinden med den tunge kuffert'

Retssagen mod en 60-årig norsk kvinde, der har snydt og bedraget sig gennem Danmark siden 2014, starter i dag i retten i Lungby. Kvinden risikerer at få otte års fængsel.

Retssagen mod en norsk kvinde på 60 år, kendt som ’Kvinden med den tunge kuffert’ starter i retten i Lyngby her til formiddag. Kvinden er tiltalt for 22 tilfælde af bedrageri, som hun risikerer at få otte års fængsel for.



Den norske kvinde har flere gange lejet sig ind på klostre og refugier rundt omkring i Danmark, hvor hun hver gang er rejst derfra uden at betale regningen. Derudover har hun på sin færd snydt flere til at låne hende penge, som hun heller aldrig betalte tilbage.

Hun blev kendt som ’Kvinden med den tunge kuffert’ efter Politiken og Third Ear lavede en podcast, hvor fortæller, Krister Moltzen jagter den mystiske kvinde gennem syv afsnit.

Han er i de fleste afsnit langt bag hende, men bevæger sig hele tiden i kvindens spor. For hvorend han kommer, fortæller ejerne af klostre og refugier, at de har haft besøg af en kvinde med en tung kuffert, der stak af fra regningen.

Kvinden med den tunge kuffert har bedraget sig rundt i Danmark i perioden 2014 til i år, hvor hun i sommer blev anholdt på Hotel Marina i Vedbæk, nord for København. Nogle måneder senere i oktober oplyste Nordsjællandsk Politi på Twitter, at der var rejst tiltale for 22 forhold af bedrageri mod kvinden.

Ud over bedrageri er den norske kvinde også blevet tiltalt for tyveri af blandt andet et kobberstik og lån af penge fra folk, selv om hun hverken kunne eller ville betale pengene tilbage.

Politiet oplyste desuden sidste år, at kvinden har anvendt over 20 forskellige dæknavne, når hun skulle tillokke sig penge fra fremmede folk.

Foruden de falske navne har hun også flere gange udgivet sig for at være meget syg af kræft, så hun kunne vinde sig ind på folk, ved at få medlidenhed.

Kvinden har indtil videre siddet i fængsel, siden hun blev anholdt i sommer, og i morgen begynder hendes retssag. Hverken retssale eller fængsler er noget nyt for den norske kvinde. For hun har lavet svindelnumre magen til i både Sverige og Norge.

I 2007 skulle hun ifølge den norske avis Aftenposten have fået en dom på tre års fængsel for blandt andet groft bedrageri og afpresning. I 2017 tilstod hun syv sigtelser for bedrageri i Norge, og i følge avisen Aftenposten har hun også otte domme bag sig fra Sverige i perioden 1992 til 2002.





Flere folk, der er blevet bedraget af kvinden har stået frem i medierne i Sverige, Norge og Danmark og fortalt om, hvor manipulerende den 60-årige kvinde er. Hun er fantastisk dygtig til at vinde folks tillid, og hun har altid en overbevisende undskyldning for, hvorfor hun skal låne penge af fremmede, hun lige har mødt.

Kvinden med den tunge kuffert har endnu ikke udtalt sig om, hvordan hun forholder sig til tiltalen af de 22 forhold af bedrageri. Hun har også instrueret sin forsvarsadvokat, Ulla Wulff Hansen til ikke at tale med pressen.