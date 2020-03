Bo Lidegaard: »Jeg retter min demokratiske ryg ved Folketingets indgreb«

Danmark har før oplevet skrappe indgreb. For eksempel under besættelsen. Men denne gang har vi demokratiet med, mener historiker Bo Lidegaard.

Aldrig i fredstid har Danmark givet myndigheder så skrappe metoder – til at forbyde store forsamlinger, forbyde adgang til offentlige bygninger, hospitaler og plejehjem, tvangsundersøge borgere. Hvad sker der?

Retssamfund Corona-indgreb Folketinget har vedtaget en række vidtgående indgreb for at bremse corona-smitten: Sundhedsministeren kan afspærre område, der vurderes i smitterisiko

Sundhedsmyndigheder får mulighed for at tvangsundersøge og tvangsbehandle borgere og for at sætte dem i karantæne

Staten får mulighed for at gennemføre vaccination ved tvang

Politiet kan brug fornøden magt til at gennemføre hasteloven

Der gives mulighed til at forbyde adgang til offentlige institutioner, supermarkeder, butikker, hospitaler, plejehjem og indføre restriktioner på transportmidler.

Sundhedsministeren og justitsministeren kan forbyde større forsamlinger – foreløbig max 100 mennesker. Loven udløber 1. marts 2021 Alle partier i folketinget lagde stemmer for loven sent torsdag. Vis mere

Retssamfundet er i behold, og regeringen og befolkningen har en fælles forståelse af, at det er et indgreb på begrænset tid... Bo Lidegaard

Bo Lidegaard – historiker med speciale i besættelsen og i velfærdssamfundet udvikling – retter lige »sin demokratiske ryg« en ekstra gang ved beslutningen. Han er opmuntret.

Men bi lidt, siger han: »Der er nok nogle stærke lighedstræk mellem de indgreb, der blev foretaget under besættelsen. Til gengæld er der også nogle markante forskelle«.

»I august 1943 blev demokratiet sat ud af kraft af en helt anden type trussel, hvor regeringen efter indgreb fra den nazistiske besættelsesmagt valgte at træde tilbage og lade samfundet underkaste den fremmed magt – uden at vide, hvor det førte hen«.

Derfor, siger Lidegaard, »måtte befolkningen se sig i spejlet og finde ud af, om vi var i stand til at holde sammen?«

»Erkendelsen var i de dage, at staten – dét var os, altså samfundet. Og da Djævlen viste sit sande ansigt ved at ville »tage de sidste«, som dengang var jødiske landsmænd, trådte befolkningen i karakter på en enestående måde og de mest forskellige mennesker viste med deres handling dyb forståelse for, at først hvis vi lod det ske, havde vi lukket Djævlen indenfor. Så var slaget tabt på en måde, som ville ramme os alle. Reaktionen blev den historiske redning af langt, langt de fleste danske jøder«.

Demokratisk forankring

I dag står vi i en helt anden situation, siger Lidegaard – »men det er stadig en uoverskuelig trussel, som regeringen eller en enkelt myndighed ikke kan løse. Denne gang er det de ældre og de i forvejen svækkede, der især er udsat. Og vi er alle nødt til at gøre en indsats, for at undgå det værste«.

»Truslen under besættelsen – 29. august 1943 – førte til, at den demokratisk valgte regering måtte træde tilbage, reelt uden at vide, hvad det ville føre til. I dag har vi en regering, som er demokratisk forankret, og som i høj grad træder i karakter – på vegne af staten. Med befolkningen«.

Lidegaard: »Husk på, at det er jo ikke kun statsministeren og sundhedsministeren, som nu træder frem som repræsentanter for statsmagten. Det er hele bredden af det offentlige system med sundhedssystemet og politiet for ikke at tale om eksperter med forstand på smittespredning – og indsigt i, hvordan den begrænses. De er på samme tid en stærk autoritet og helt åbne omkring det grundlæggende forhold, at de ikke kan kontrollere forløbet, og at spredningen er helt afhængig af befolkningens forståelse, tilslutning og bidrag. I sidste ende afhænger det hele af alle os, der udgør samfundet«.

Derfor er Bo Lidegaard også tryg ved det ny lovgrundlag.

»Det, vi oplever, er en stærk og samlet opbakning til regeringen og til fællesskabet. Hverken eksperter, politikere eller kloge-åger forsøger at komme med deres egne udlægninger om, hvad vi nu skal gøre. De respekterer, at de, der har ansvaret og myndigheden, må lægge linjen. Det er enestående. Vi er ellers et land med 5,8 millioner, der kan debattere det meste. Nu bakker vi op om de nødvendige love – i virkeligheden om fællesskabet – og giver uden sværdslag sundhedsministeren og regeringen beføjelser, som kunne være en diktator værdig«.