Indisk takeaway-konge raser over reglerne: »Jeg har været her 31 år, og det er kun blevet værre«

Forhandlingerne om økonomiske reformer er gået i gang under ledelse af finansminister Nicolai Wammen. Danmark skriger efter arbejdskraft, men sidste år blev der givet afslag i 96 procent af alle de tilfælde, hvor restauranter søgte om kokke efter den såkaldte beløbsordning. Formodningen var, at de ville snyde sig hertil. Arbejdsgiverne ønsker mere arbejdskraft udefra og uden for EU for at få hjulene til at løbe rundt. På restaurant Bindia betyder de manglende hænder, at man ikke kan udvide forretningen.