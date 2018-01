Staten investerer rekordsum: Undervisningsvirksomhed knækker koden til at lære Dansk virksomhed vil være verdens førende i online-undervisning tilpasset den enkelte elev eller kursist. Vækstfond støtter med 190 millioner kroner.

Med en investering på 190 millioner kroner i undervisningsvirksomheden Area9Lyceum har Statens Vækstfond satset flere skattekroner end nogensinde tidligere på en dansk virksomhed.

Men Christian Motzfeldt, der er direktør i fonden, har en stærk tro på, at pengene vil komme både Danmark og den samlede undervisningssektor til gode.

»Vi har investeret de penge, fordi vi har en usædvanlig stærk tiltro til ledelsen, fordi virksomheden har været på markedet i 20 år, og fordi de har vist at de er i stand til at lave gode forretninger«, siger Christian Motzfeldt.

Area9Lyceum er det seneste initiativ fra virksomheden Area9, der udvikler personaliserede, online læringsmoduler til skoleelever, studerende og medarbejdere, der skal efteruddannes. Area9 er verdensførende i at lave computerprogrammer, der tilpasser undervisningen til den enkelte elev, så niveauet løbende lægger sig til rette efter elevens foregående præstationer.

»Vores mål er at skabe verdens førende læringsteknologiske virksomhed til såvel uddannelsessektoren som erhvervslivet. Og forhåbentligt kan det skabe et kraftcenter i Danmark for uddannelsesteknologi og forskning«,siger grundlægger og direktør hos Area9, Ulrik Juul Christensen, der regnes for en af verdens førende uddannelsestænkere og sidder i et stort antal amerikanske og internationale rådgivende organer og organisationer.

Husker bedre når vi ikke keder os

Han er uddannet læge, men stiftede sin første virksomhed Sophus Medical for 20 år siden, da han var 23 år gammel. Sammen med sin daværende partner solgte han den i 2003 for et betragteligt millionbeløb. Det gav mulighed for at tænke store tanker, og i 2006 grundlagde han sammen med tre andre Area9. Her tænkte de endnu større tanker om, hvordan undervisning kan tilpasses det enkelte menneske, så det ikke keder sig, mens det bliver klogere, og derfor husker bedre. Også her blev tankerne vekslet til kontanter, og i 2014 blev de mangemillionærer, da de solgte en del af firmaet til det amerikanske forlag McGraw-Hill for et anslået beløb på 1,5 milliarder kroner. Vækstfonden var allerede med i Ulrik Juul Christensens første virksomhed, og nu vil den for alvor være med i den nye udvikling.

»Vi investerer så stort et beløb i Area9, fordi vi vil understøtte Area9 i at blive et internationalt fyrtårn på området for læringsteknologi, og fordi vi forventer, at uddannelse og læring står overfor en revolution i måden, vi alle sammen skal lære på ved hjælp af kunstig intelligens og anden robotteknologi samt adaptive og personaliserede læringsalgoritmer«, siger Christian Motzfeldt

Når virksomheden hedder Area9, er det fordi Area 9 er det område i hjernen, hvor de vigtigste hjerneaktiviteter foregår. Når det nyeste initiativ hedder Lyceum, er det fordi, det betyder gymnasium. Det kommer af Lykeion, som var det gymnasium uden for Athen, hvor den græske filosof Aristoteles underviste. Han levede fra 384 før Kristi til 322 før Kristi.