»Det går både ud over det faglige og sociale«: Danskerne vil forbyde mobiler i skolen 8 af 10 vil have mobiltelefoner forbudt i skolerne. Modviljen mod mobiltelefonerne har allerede spredt sig til klasseværelserne, mener Skole og Forældre.

Mobilen skal ud af klasselokalet. Sådan lyder det fra størstedelen af de adspurgte i en ny måling, Megafon har foretaget for Politiken og TV 2. 8 af 10 svarer, at de ønsker et forbud mod mobiltelefoner på de danske skoler. Ifølge organisationen Skole og Forældre afspejler målingen en ny tendens i befolkningen, hvor mobilen i højere grad bliver opfattet som et forstyrrende element — og den opfattelse bliver også delt på mange danske skoler.

»De sidste 10 år har skolerne forsøgt at omfavne den teknologiske udvikling og bruge smartphones aktivt i undervisningen i stedet for at lave forbud. Men nu oplever mange skoler, at mobilen er begyndt at fylde for meget, og det går både ud over det faglige og sociale«, siger Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre, landsorganisationen for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen.

Vi har hørt beretninger om børn, der føler sig sære, hvis de ikke sidder og kigger på deres telefon ligesom alle de andre Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre

Det er især i frikvartererne, at elevernes brug af mobiltelefoner kan være problematisk, mener hun. Her har lærere og elever bemærket, at pauserne i stigende grad bliver brugt til at sende beskeder på Snapchat eller spille mobilspil i stedet for at lege med de andre børn.

»Vi har hørt beretninger om børn, der føler sig sære, hvis de ikke sidder og kigger på deres telefon ligesom alle de andre. Det kan ende med at lægge et pres på børnene, hvor de føler, at de skal bruge telefonen i pauserne for at passe ind«, siger Mette With Hagensen. Derfor er det også ofte børnene selv, der efterlyser regler for mobilbrug i skolerne, fordi de i højere grad mærker konsekvenserne. De voksne går nemlig ind på lærerværelset og ser ikke, at pauserne bliver brugt på at sidde passivt med hver sin telefon, fortæller Mette With Hagensen.

Den udbredte modstand mod brug af mobiler blandt danskerne kommer i kølvandet på en længere debat, der har udspillet sig i både Danmark og en række andre europæiske lande. Så sent som i december besluttede den franske regering at forbyde mobiltelefoner i landets skoler fra næste skoleår.

Også i den internationale forskningsverden bliver børns mobilbrug sat under lup. Flere undersøgelser har dokumenteret, at brugen af mobiler i læringssituationer har flere skadelige end gavnlige effekter. I 2015 viste et tankevækkende britisk studie, at eleverne fik bedre karakterer på skoler, hvor der var blevet indført mobilforbud. Effekten viste sig især hos de elever, der klarede sig dårligt i skolen. Således kunne forskerne se en karakterstigning på 14 procent hos de elever, der fik de laveste karakterer før mobilforbuddet. Tendensen gik igen hos alle de skoler, forskerne undersøgte i fire store britiske byer, og derfor konkluderede de, »at mobilforbud kan være en billig måde for skolerne at reducere den faglige ulighed«.

Mobilen påvirker hjernen

Det er da også værd at bemærke, at modstanden mod mobilforbud som regel ikke kommer fra børnene – det er ofte deres forældre, der protesterer, fortæller Mette With Hagensen.

»I familierne har vi vænnet os til, at vi lige kan sende en besked af sted, når vi har behov for at få koordineret det travle familieliv. Små beskeder bliver sendt, når det passer de voksne og ikke børnene, og vi hører ofte fra børn, der synes, at deres forældre er forstyrrende i skoletiden«.