Mange timer på studiejobbet gør det nemmere at få job

Søren Pind fik allerede i efteråret 2017 vedtaget den såkaldte erhvervskandidatordning, hvor studerende efter sommerferien i år har mulighed for at strække deres kandidatuddannelser ud over fire år i stedet for de gængse to år, for til gengæld at kunne arbejde minimum 25 timer om ugen i et studierelevant job.

»Det vigtigste i alt det her er, at vi får en tættere relation mellem det teoretiske og det praktiske. Det faktiske arbejdsmarked og uddannelserne«, siger Søren Pind.

Langt hovedparten af de studerende har da også i løbet af deres studietid haft et studiejob.

Forsinker ikke studerende

Analysen viser nemlig, at 87 procent af de studerende har haft et job, mens de tog deres kandidatuddannelse. Til gengæld er der stor forskel på, hvor meget de studerende har arbejdet. 48 procent har arbejdet gennemsnitligt 7 timer eller mindre om ugen, mens 40 procent har brugt i gennemsnit 7 til 15 timer ugentligt på at arbejde, mens de var i gang med en kandidatuddannelse. Kun 2 procent har arbejdet over 15 timer i gennemsnit om ugen.

Generelt går timerne på studiejobbet ikke ud over, hvor lang tid de studerende er om at gennemføre deres uddannelse. Kun fem procent af de studerende, der vel at mærke arbejder 15 til 20 timer om ugen, forlænger studietiden med en måned eller to.

Hos Djøf oplever de heller ikke, at studiejobbet går ud over de studerendes uddannelsesforløb eller er på bekostning af undervisningen, oplyser Wenche Marit Quist, som er forsknings- og uddannelsespolitisk chef hos Djøf.

»De studerende dekobler ikke undervisningen. Tværtimod. Vi oplever, at de studerende, som går efter relevante studiejobs, og det gør rigtig mange, også er interesserede i at koble deres erhvervserfaring til den teori, de får med fra universiteterne, fordi de har videre jobskabelse for øje«, siger Wenche Margit Quist.