Minister trumfer sin styrelse: Forældre kan nu få fjernet børns identitet fra misvisende trivselsmålinger

Styrelsen for IT og Læring (STIL) har hidtil nægtet forældre at få slettet data om skolebørns trivsel, som er blevet indsamlet på vildledende vis i de nationale trivselsmålinger 2015-2017.

I de tre års dataindsamlinger i folkeskolen er forældre og elever blevet informeret om, at trivselsmålingen var anonym, men som Politiken har afdækket, bliver data i realiteten gemt på ubestemt tid sammen med barnets cpr-nummer.

Vildledningen har undervisningsminister Merete Riisager beklaget, men alligevel har styrelsen indtil nu nægtet bekymrede og klagende forældre at slette data fra ministeriets database.

Men undervisningsministeren har nu valgt at komme de bekymrede forældre i møde.

I en cirkulæreskrivelse, som er blevet udstedt i dag 27. marts, har ministeren givet bemyndigelse til, at styrelsen på anmodning fra forældre skal fjerne barnet identitet fra trivselsdata mellem 2015 og 2017.

Det sker »ud fra dataetiske hensyn og det hensyn til god databehandlingsskik, som persondataloven bygger på«, som det lyder i skrivelsen.

»Det er vigtigt for mig, at vi som myndigheder værner om borgernes data. Det er mit ansvar som minister, at der er tryghed og tillid, når vi indsamler oplysninger om elever. Derfor giver vi nu mulighed for, at forældre kan anmode om anonymitet for deres børn i trivselsmålingerne«, siger undervisningsminister Merete Riisager i en kommentar.

Sagen kort Den nationale trivselsmåling blev indført fra 2015 som led i folkeskolereformen til brug for forskning og statistik. Elever stilles spørgsmål om bl.a. deres sundhedstilstand, ensomhed, mobning og koncentrationsevne i skolen. Målingen er et obligatorisk led i undervisningen i folkeskolen, men ikke i privat- eller friskoler. Eleverne skal som udgangspunkt deltage, og deres svar lagres med barnets cpr-nummer. Fra 2018 kan deres anonymitet sikres ved at svare på papir. Ønsker elever ikke at deltage, har det ingen konsekvenser for eleven. Politiken har siden 1. januar afsløret, hvordan forældre og elever er blevet vildledt om, at trivselsmålingerne var »anonyme«. Ikke blot bliver de private data gemt med barnets cpr-nummer på ubestemt tid - en række kommuner har også lavet ulovlig individuel sagsbehandling af børnene på baggrund af disse data. Vis mere

Ministeriet forventer at opsætte et system inden udgangen af april, som forældre kan bruge til at anmode om denne anonymisering. Muligheden for at bede om at få fjernet barnets identitet fra trivselsdatabasen består frem til 3. august.

Ekspert roser minister for ansvarlighed

Datajuridisk ekspert Catrine Søndergaard Byrne har fulgt de efterhånden mange sager om stat og kommuners vildledning og ulovlige behandling af data fra den nationale trivselsmåling. Hun roser ministeren for at udvise ansvarlighed og værne om tilliden:

»Ministeren viser igen ansvarsfølelse i en situation, hvor borgerne er utrygge. Hun går længere, end hun lovmæssigt er forpligtet til, men viser ansvarlighed over for den afgørende tillid og troværdighed, der bør være i vores samfund om det offentliges behandling af borgernes oplysninger«, siger advokat Catrine Søndergaard Byrne fra tænkehandletanken DataEtics.

Byrne havde selv peget på en anonymisering af børnenes data som løsning på det opståede problem:

»Dermed imødekommer man forældrene, fordi de opnår den retsstilling, som de blev lovet i forbindelse med den oprindelige vejledning«.

Undervisningsministeren satte årets nationale trivselsmåling på stand by som konsekvens af Politikens afsløringer. Riisager igangsatte den først igen, da forældre og elever kunne få mulighed for at svare anonymt. I 2018-målingen bliver det i papirform, men ministeriet arbejder på en fremtidig mindre bøvlet løsning.

KL: Vi skal have taget et tigerspring

Sagerne har også givet stof til eftertanke i kommunerne. Politiken har afdækket, hvordan en række kommuner ulovligt har brugt de påståede »anonyme« trivselsdata til individuel sagsbehandling over for eleverne.

Direktør i Kommunernes Landsforening Laila Kildesgaard medgav i et interview med Politiken i søndags, at der har været for lidt fokus på datajura og dataetik:

»Nu kommer der rigtig meget fokus på at klæde alle i systemet, også en social- og sundhedshjælper, på til at sige, hvad må jeg med de data, jeg har i hænderne, hvad kan jeg bruge teknologien til, hvad er retssikkerheden og etikken på det her område. Der skal vi have taget et tigerspring i den offentlige sektor«, lød det fra Kildesgaard.