Især jyder foretrækker 10. klasse væk fra mor og far

Når unge er færdige med folkeskolen, vælger flere og flere at tage på efterskole. Godt halvdelen af eleverne, der netop har afsluttet 10. klasse, gik på efterskole, mens kun hver fjerde tog 10. klasse i folkeskolen.

Efterskolerne er blevet markant mere populære siden 2008, hvor under halvdelen af danske unge valgte efterskolen, viser tal fra Danmarks Statistik.

Og det er især unge jyder og fynboer, der vælger skolen væk fra mor og far.

I Vestjylland er det mere end 2 af 3 af de elever, der går i 10. klasse, som tager på efterskole. I Østjylland gælder det for 58 procent, og i Sydjylland og Fyn er det også mere end halvdelen, der vælger 10. klasse på efterskole.

Mindre populært er det øst for Storebælt. Her vælger mindre end halvdelen af unge københavnere, der tager 10. klasse at tage på efterskole. Det samme gør sig gældende for Nordsjælland og Vest- og Sydsjælland.

En del af forklaringen på unge jyder og fynboers tilstrømning til efterskolerne er ifølge Tilde Mette Juul, der er ph.d. ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, at unge fra mindre byer i højere grad søger en ungdomskultur og derfor vælger efterskolen.

»Hvis man bor i en lille flække, er der ikke samme muligheder for unge, som der er i storbyerne, for at indgå i et fællesskab med andre unge. Så man søger det måske mere. København har mange flere tilbud til unge, som efterskolerne er i konkurrence med«, siger Tilde Mette Juul.

Tanken var, at de unge mennesker skulle dannes for livet Johs. Nørregaard-Christensen, kulturforsker ved Syddansk Universitet

1 år giver 7 år

Ungdomsforskeren peger også på, at den stærke positive fortælling om efterskolen er mere udbredt i Jylland og på Fyn, blandt andet mantraet, at efterskolen på 1 år giver 7 år på udviklingsfronten.

»Og den fortælling bliver selvfølgelig mere udbredt, når der er flere, der allerede har været på efterskole«, siger Tilde Mette Juul.

Vicedirektør i Efterskoleforeningen Anette Ingemansen er enig i, at der geografisk set har været forskel på, hvem der er taget på efterskole.

Hvor det generelt i Jylland historisk har været »almindelige, velfungerende unge mennesker«, der tager på efterskole, har der især på Sjælland tidligere hersket en idé om, at unge, der tager på efterskole, har haft nogle problemer derhjemme eller i skolen.

»Og den fortælling lever til dels stadig derude. Nå, skal du på efterskole, jamen, hvad er problemet? Men billedet er vendt markant de sidste 10 år. Det er generelt set blevet en god fortælling«, siger Anette Ingemansen.

Hun lægger også vægt på, at valget af efterskole hænger sammen med traditioner i familien. Og at der i Jylland er en særlig efterskoletradition, for det var her, de første efterskoler blev etableret.

Artiklen fortsætter under grafikken

De danske skoler ved Kongeåen

Efter krigen i 1864 mistede Danmark meget land, og da grænsen blev trukket op til Kongeåen, måtte danskere, der kom til at bo på den tyske side af grænsen, ikke længere lære deres børn dansk sprog og historie.

Efterskolerne opstod derfor som skoler på nordsiden af den dansk-tyske grænse, fortæller professor og kulturforsker ved Syddansk Universitet Johs. Nørregaard-Frandsen, der også er medforfatter til bogen ’Mere end en skole – de danske efterskolers historie’.

»Der bygges til at starte med ti skoler, hvor de dansksindede på den tyske side kunne drage over og gå i dansk skole. Men det blev for besværligt for dem at krydse åen. Og nu bliver det rigtig interessant: For efter det lavede man dem til kostskoler«, siger han.

På det tidspunkt varede et ophold typisk 5 måneder, og der var ikke tale om eksamener:

»Tanken var, at de unge mennesker skulle dannes for livet, og forstanderne var typisk folk, der var gode til at holde foredrag og fortælle historier. De førte de unge ind i den nationale historie og ind i et dannelsesperspektiv«.

Skolerne spredte sig til resten af Jylland, Fyn og også til Vestsjælland. Mange af landbefolkningens børn blev sendt af sted. Tidligere gik børn ud af skolen efter 7. klasse for at arbejde, men efter et par år begyndte unge fra landområderne typisk på ungdomshøjskolerne, der i dag kaldes efterskoler. Ikke for at blive uddannet. Men for at blive dannede.

Først med folkeskoleloven 1975 med kravet om en 9-årig grundskole bliver efterskolen eksamensgivende.