Modreaktion på høje karaktersnit: Karakterer får mindre betydning

Det er efterhånden blevet hverdag for landets gymnasieelever at skrive 12 i huen, og i morgen får næsten 89.700 håbefulde unge svar på, hvordan de svimlende høje karaktergennemsnit har påvirket adgangskvotienterne på de videregående uddannelser. Men hvis ikke gennemsnittet er tocifret, er der håb forude.

Årets studieoptag Lørdag 28. juli får 89.700 håbefulde danskere svar på, om de er kommet ind på den uddannelse, de drømmer om. Kl. 00.01 natten til lørdag kan du på Politiken.dk få overblikket over årets studieoptag. Her får du også serveret de gennemgående tendenser og får svar på spørgsmål som: Hvilke uddannelser har flest og færrest optagne? Hvad har været mest populært at søge ind på i år? Og hvilke har haft det højeste gennemsnit?

Der har nemlig aldrig været så mange muligheder for at blive optaget på andet end karakterer. Det viser en gennemgang af de sidste 7 års adgangskriterier på kvote 2.

I løbet af de seneste år har Syddansk Universitet for eksempel udvidet deres totale kvote 2-optag fra 11 procent til 25 procent, mens 14 forskellige uddannelser på Aarhus Universitet nu optager mere end 10 procent ved hjælp af kvote 2. For 7 år siden var det kun tilfældet for 2 uddannelser.

I mange tilfælde er det faktisk mere socialt skævt at optage i kvote 2 end kvote 1 Bjake Tarpgaard Hartkopf, Danmarks Evaluerings Institut

SDU har valgt at gå forrest i kampen for et højere kvote 2-optag. Det gør, at de får de bedste studerende, forklarer Annette Lund, der er studiechef på universitetet.

»Den helt store gevinst er, at vi oplever et bedre match. De er mere klar på forventninger, og de er mere klar på, hvad de skal levere. Det er en fordel«, siger hun.

Men universitetet har også valgt at fokusere på kvote 2 for netop at undgå stressede studerende og agere modvægt til det pres, mange oplever i gymnasiet.

»Vi har indført den her model, fordi vi gerne vil have et element af second chance. Du har indtil videre været ’fanget’ af dit gymnasiale gennemsnit resten af livet. Med det pres, vi har lagt på de unge mennesker, er det vigtigt at gøre sig den slags tanker«, siger hun.

Men vi skal passe på med at lovprise kvote 2, da karaktergennemsnittet er den bedste indikator for, om man vil klare sig godt eller skidt på studiet, siger Bjarke Tarpgaard Hartkopf, seniorkonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Bliver de videregående uddannelser ved med at øge antallet af studerende på kvote 2, vil det automatisk presse adgangskvotienten på kvote 1 opad, da pladserne vil blive færre.

»I mange tilfælde er det faktisk mere socialt skævt at optage i kvote 2 end kvote 1. Det er formentlig, fordi det ofte er mere uklare kriterier, man bruger, hvis man for eksempel skal til en optagelsessamtale. Derfor kan det være uklart, hvad man skal kunne. Og det kan betyde, at det bliver de dovne akademikerbørn, der shiner, fordi de kender sproget. Det er anderledes, hvis du bruger karaktergennemsnittet, hvor man kan dygtiggøre sig ved at lægge en indsats over lang tid. Karakterer er også socialt skæve, men de er mindre socialt skæve end de kriterier, man bruger i kvote 2«, siger Tarpgaard Hartkopf.

Danmarks Tekniske Institut (DTU) er en af de uddannelsesinstitutioner, der er gået forrest i kampen for kvote 2 for blandt andet at mindske karakterers betydning.

Rektor Anders Bjarklev er i gang med at undersøge muligheden for at kigge på karakterer i relevante fag frem for det samlede karaktergennemsnit.

»Vi har et problem med, at der er mange unge mennesker, der er under et betydeligt stress, fordi de skal komme ind på lægestudiet og have høje karakterer i alle fag. Men det kunne være, man skulle tage det roligt og sige, at man i så fald ikke behøver topkarakterer i religion. Mens det nok er en god idé med høje karakterer i biologi, hvis man vil være læge. På den måde undgår vi at stresse de unge mennesker helt så meget«, siger han.

Netop det at kigge på specifikke fag kan give et mere retvisende billede, viser flere studier fra EVA.

Men uddannelserne skal passe på med at bombardere de studerende med mange forskellige krav, understreger Bjarke Tarpgaard Hartkopf.

Gennemgangen viser nemlig også, at uddannelsesinstitutionerne har fundet på et hav af nye metoder til at teste de studerende på andet end karakterer.