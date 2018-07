Kender du typen? Her er fire strategier for unge, der vil studere

Optagelsessystemet skaber på godt og ondt forskellige strategier blandt ansøgerne.

Her følger et par tendenser baseret på samtaler med studievejledere

Hjemmefødningen

Denne ansøger vil ikke flytte. Som i slet ikke. Der er tit tale om byboere, som bare VIL nyde studiemiljøet i deres hjemby og derfor kun søger uddannelser her. De mange hjemmefødinge fører til højere karakterkrav for samme eller lignende uddannelser Aarhus og København. Studievejledere råder hjemmefødninge til at overveje at søge samme uddannelse andre steder i landet og være åben for at studiemiljøer i andre byer. Hvis ikke det lykkedes at falde til i en ny by, er der mulighed for at søge om at flytte uddannelsessted efter et semester eller to.

Cand.alt

Pivåben. Sådan forholder denne ansøger sig til valget af uddannelse. Det kan være læge, pædagog eller jurist. Cand.alt-ansøgeren vil bare i gang, og det skal være nu. Da verden alligevel er et uigennemskueligt sted og ingen kan helt overskue uddannelserne, kan man ligeså godt søge bredt og se, og hvad fremtiden bringer. Studievejledere råder cand.alt’ere til at søge mere viden om uddannelserne, og se om de kan finde studier, der peger i samme retning.

Karakterrytteren

Karakterrytteren lader karaktergennemsnittet fra studentereksamen afgøre, hvilken uddannelse eller uddannelser, som de søger ind på. Karakterer må ikke gå til spilde, og derfor rettes søgningen direkte mod uddannelser, som kræver det højeste mulige gennemsnit. Studievejledere råder karakterryttere til at overveje, hvad der kommer efter uddannelsen og om de mulige job er værd at bruge livet på.

Nøleren

En eller højest to uddannelser. Det er, hvad nøleren søger. Det kan meget vel være uddannelser, som sidste år krævede karakterer, der er langt højere, end tallene på eksamensbeviset. Lykkedes det ikke at komme ind, er nøleren klar til et sabbatår eller to. Fidusen er for nogle nølere, at en selv en meget optimistisk ansøgning giver fred fra emsige familiemedlemmer, der i tide og utide spørger til uddannelse. Studievejledere råder nølere til at skille sabbatår fra ansøgning og søge realistisk i forhold til deres karaktergennemsnit.