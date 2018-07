Studiet med landets højeste snit: »Det er folk, der vil give 10 procent ekstra«

Har du bare har klaret dig igennem gymnasiet med lutter 12-taller og er kommet ud med et snit på et rent 12-tal?

Nej, så har du faktisk ikke et højt nok snit til at blive optaget på international business på Copenhagen Business School, der er uddannelsen med landets højeste adgangskvotient.

Og det skaber et vist forventningspres fortæller de studerende, der lige er blevet færdige med bacheloruddannelsen.

»Når uddannelsen år efter år har det højeste snit, forventer man, at man kommer til at studerede med folk, der er meget ambitiøse. Mange har været de dygtigste på deres gymnasier, så folk skal vænne sig til, at man ikke længere er noget særligt«, siger Joachim Lindkvist, der netop har færdiggjort den tre årige bachelor, og som efter sommerferien starter på en kandidat i Finance and Strategic Management - også på CBS.

Der er plads til 180 nyoptagene studerende, og i år var der 1208, der havde søgt en af de eftertragtede pladser. Det betyder, at den studerende, der er kommet ind med det 'dårligste' snit, er blevet optaget med et gennemsnit fra gymnasiet på 12,2 - og altså har sprunget skalaen.

»Alle vil hjælpe dig med at opnå dine mål. Folk ser ikke ned på det at være ambitiøs. Og det handler ikke kun om at få høje karakterer. Det handler om at have spændende studiejobs, lave frivilligt arbejde, involvere sig i politik eller løbe et maraton. Det er folk, der vil give 10 procent ekstra«, siger han.

En af hans bedste venner Frederikke Kaysen fortæller også, at hun er glad for det høje ambitionsniveau.

»Det var nok ikke så sejt i gymnasiet, men der er en god stemning om vores fælles ambitionsniveau på IB«, siger hun.

Hun er også lige er blevet færdig med bacheloren, og hendes høje ambitionsniveauet har ført til, at hun er blevet tilbudt en konsulentstilling på fuldtid hos Mærsk. Derfor starter hun ikke på en kandidat efter sommerferien.

Champagne på d'Angleterre

På international business foregår undervisningen på engelsk, og der bliver uddelt strafshots på rusturen, hvis man kommer til at tale dansk. Der er nemlig mange studerende, som kommer fra udlandet og slet ikke forstår dansk.

Uddannelsen er tværfaglig, og giver adgang til mange forskellige kandidatuddannelser, hvor de studerende har mulighed for at specialisere sig.

En af fordommene om international business er, at folk har spidse albuer, og ikke er blege for at få deres studiekamerater til at se dårlige ud, hvis det kan være en fordel for dem selv. Det mener Frederikke Kaysen ikke er virkeligheden på studiet.

»Jeg forventede, at det ville være kompetitivt, og det var skræmmende i starten, at al undervisning skulle foregå på et fremmedsprog«, siger Frederikke Kaysen.

Studiet er bogstavelig talt også konkurrencepræget. Forskellige virksomheder bliver inviteret til at afholde case competitions, hvor de studerende skal løse et af virksomhedens virkelige problemer. Det bedste forslag bliver præmieret med champagne og 10.000 kroner. Fejringen bliver holdt på Hotel d'Angleterre.

Den konkurrence blev i år vundet af den gruppe, Frederikke Kaysen var med i. De havde fundet den bedste løsning til, hvordan sundhedsplejevirksomheden Coloplast kunne få løst et salgsproblem på det amerikanske marked.

»Men der var ikke dårlig stemning blandt de andre studerende. Vi er gode til at bakke hinanden op om at være ambitiøse. Det er nemlig ikke et nulsumsspil. Hvis jeg er rigtig god, gør det ikke mine medstuderende dårligere«, siger hun.