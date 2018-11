Lynhurtigt skiftede stemningen i klassen. Det' løgn! Bliver Taza smidt ud? 2. b på Dronninglund Gymnasium havde en uge til at forstå, at deres klassekammerat Taza og hans familie havde fået afslag på asyl. På hans sidste skoledag er der en stemning af modløshed hos eleverne, som forsøger at engagere sig i sagen.

Et par af 2. b's drenge står med hænderne i lommen og piller ved deres Adidas-bukser. Ingen af dem siger noget, men de skiftes til at rømme sig, mens de lægger Tazas sidste ting i skoletasken. En krukke med afskedsbreve, et Tommy Hilfiger-ur fra klassen og en plakat af Taza, der scorer et mål i Dronninglund Gymnasiums fodboldturnering. Uden for klasselokalet står en gruppe piger opløst i tårer og danner et gruppekram.