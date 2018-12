Rørende enige rektorer ser stort på ny fraværsbekendtgørelse: »At man straks ved undervisningens begyndelse skal føre fravær er ren stalinisme« I protest lader flere gymnasierektorer det være op til den enkelte lærer at fortolke ministeriets nye fraværsregler. Undervisningsministeren kalder det lovbrud.

Hvis en gymnasieelev ankommer et minut efter, lektionen er begyndt, bliver de registreret som fraværende. Det dikterer Undervisningsministeriets nye fraværsregler, alligevel lader flere rektorer det være op til den enkelte lærer at vurdere, om en elev skal registres som fraværende, hvis for eksempel toget er fem minutter forsinket. Det svarer 13 ud af 14 gymnasierektorer fordelt udover hele landet, som Politiken har ringet til.

Det sker i protest mod den nye fraværsbekendtgørelse, der trådte i kraft 22.oktober 2018.

»At man straks ved undervisningens begyndelse skal føre fravær er ren stalinisme«.

»Vi har mange elever, der bruger tid på transport, og det betyder, at nogle kan komme for sent, og her bliver lærerne nødt til at være fleksible, for det hjælper ikke at give dem fravær, hvis bussen er forsinket«, sådan lyder forklaringen fra 2 ud af de 13 anonyme rektorer, der alle lægger sig på linje.

I den nye bekendtgørelse står der blandt andet, at en elev registreres som 100 procents fraværende straks ved timens begyndelse. Det er uanset, om eleven kommer løbende to minutter forsinket på grund af et aflyst tog, eller om de kommer dalrende med søvn i øjnene en halv time inde i undervisningen.

Siden bekendtgørelsen trådte i kraft har den høstet massiv kritik fra både rektorer, lærere og elever.

Den gamle bekendtgørelse tillod hvert enkelt gymnasium at fastsætte egne fraværsregler, og det fungerede glimrende, siger formanden for Danske Gymnasier, der er kalder bekendtgørelsen »unødvendig«.

Fakta Her er de nye fraværsregler Hvert gymnasium skal årligt fastsætte et måltal for nedbringelse af det samlede fravær i det kommende skoleår. Hvert gymnasium skal offentliggøre oplysninger om det samlede fravær i det foregående skoleår på deres hjemmeside. Straks ved en lektions begyndelse registreres en elev som fuldt ud fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden mødepligten til lektionen eller undervisningen ophører, afbryder sin deltagelse, registreres vedkommende som fuldt ud fraværende. Et Gymnasium skal reagere prompte og passende, hvis en elev har for meget fravær og ikke har afleveret sine skriftelige opgaver. Har en elev over 15 procent fravær, kan vedkommende fratages SU. Kilde: Undervisningsministeriet Vis mere

»Det er en unødvendig detailregulering og bureaukratisering, men det er meget vigtig for mig at sige, at vi naturligvis følger bekendtgørelsen«, siger formand Birgitte Vedersø til spørgsmålet, om hun kan genkende det billede, som rundringningen til rektorerne tegner.

Selv om Politikens rundringning viser, at flere gymnasier løser mange af kritikpunkter ved at tage bekendtgørelsen i egen hånd, opfordrer både lærere og elever ministeren til at rulle bekendtgørelsen tilbage.

»Det er et tegn på, at der er en utilfredshed med loven, så man tager lovgivningen i egen hånd, når de går ud og siger, at de vil lade det være op til lærernes fortolkning. Det er et klart bevis på, at der er et problem med lovgivningen, og at den skal afskaffes«, siger Malte Sauerland-Paulsen, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Undervisningsminister Merete Riisager mener, at de 13 gymnasier er på kant med loven.

»Gymnasierne skal følge fraværsreglerne, som de står i bekendtgørelserne, og de er ret klare: Hvis en elev kommer for sent til en time, får eleven fravær for den time. Formålet med de nye regler er dels at nedbringe fraværet, der generelt ligger for højt, dels at skabe gennemsigtighed om fraværet på de enkelte gymnasier og gøre det muligt at sammenligne på tværs. Det er ikke muligt i dag, fordi fraværet registreres forskelligt fra gymnasium til gymnasium«, siger hun i et skriftligt svar til Politiken.