Gymnasieelev: Nej tak til Merete Riisagers rigide fraværstyranni

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) foreslår, at der skal strammes op i det danske fraværssystem. Hun mener, at vi elever skal tage vores egen og andres tid mere seriøst, og at det ikke er tilfældet i dag.

Riisager vil derfor erstatte de nuværende regler med et langt mere rigidt regelsæt, hvor man fratager skolerne retten til at lave egne fraværsgrænser, som det forholder sig i dag, og hvor man samtidig går op i mængden af fravær i stedet for årsagerne bag.

Riisagers forslag betyder altså, at der skal fokuseres mindre på den enkelte elev og mere på procenter. Samtidig skal skolernes samlede fravær være offentligt tilgængelige for alle, så gymnasierne oven i hatten får endnu et parameter at konkurrere på.

I 2.g lå jeg i toppen af min klasses fraværsstatistik. Ikke fordi jeg ofte lå og slumrede mandag morgen, mens de andre havde fysik, men fordi jeg lavede en masse ud over at gå i skole. Jeg arrangerede skolevalg, som er et projekt, der underviser folkeskoleelever i demokrati og munder ud i et nationalt valg, der bliver sendt på DR, som var det en rigtig valgaften. Projektet foregik i øvrigt i samarbejde med undervisningsministeriet. Ud over skolevalget brugte jeg tid på at være elevrådsforkvinde og lave en masse andre ting på og omkring skolen.

De nye forslag vil ikke kun ramme elever som mig, de vil også ramme elever med langt mere alvorlige fraværsårsager end mine. De vil ramme hende, der mistede sin mor lige i starten af gymnasiet. Ham, der gik ned med stress, og som af og til må tage en dag derhjemme for at klare sig igennem. Det vil ramme dem, der kørte lidt for stærkt på ski i Val d’Isère i vinterferien, og som i et par uger ikke kunne gå selv. Hende, der fik kyssesyge og var sengeliggende en måned.

For 200 år siden sagde Christian Kold følgende om skolesystemet: ’Træd varsomt her bliver mennesker til’

Ovenstående eksempler er fra rigtige mennesker, som jeg har kendt gennem min gymnasietid, og som får studenterhuer på lige om lidt. Rigtige mennesker, der måske ikke havde fået lov til det, hvis undervisningsministerens nye fraværsregler havde været gældende.

Da mine egne fraværsprocenter blev høje, fik jeg en mail fra min studievejleder, der gerne ville se mig til samtale. Jeg kom ned, og vi snakkede lidt om, hvorfor jeg på det sidste ikke havde været her så meget, som jeg måske burde. Jeg forventede en løftet pegefinger, og det fik jeg, men ud over det oplevede jeg faktisk også en billigelse og en forståelse af det, jeg rendte rundt og lavede. Det blev anerkendt som fornuftigt.

Man kan kigge tilbage og spørge sig selv, om 16 procent fravær er for meget, og jeg vil da gerne være den første til at svare ja. Ligeledes svarer jeg gerne ja til, at der nok var en karakter eller to, der kunne være blevet højere, hvis min fraværsprocent havde været lavere. Men jeg har lært uendelig meget i de 16 procent, som jeg aldrig ville have været foruden, og selv om de måske ikke gjorde noget godt for mine karakterer, så gjorde de noget enormt godt for mig.

For 200 år siden sagde Christian Kold om skolesystemet følgende: ’Træd varsomt her bliver mennesker til’. Jeg håber, at Merete Riisager, landets rektorer og andre i det uddannelsespolitiske landskab tager de ord med sig, når de kigger på fraværsregler såvel som karakterkrav.

Det bedste ved at vokse op i det danske skolesystem er, at jeg altid har haft en grundlæggende følelse af, at man ikke kun gik i skole for at blive til noget, men også for at blive til nogen.

Når man laver forslag om et fraværssystem med tal i fokus i stedet for årsag, så angriber man noget af det mest vitale på vores skoler. Nemlig at vi har en lang tradition for at kigge hinanden i øjnene og finde løsninger i fællesskab. Også når det kommer til at få elever til at komme i skole.