Eksperter: Hvis alle privatskoler lukkede i morgen, ville folkeskolens økonomi bryde sammen

Flere elever i privatskoler har været tendensen i mange år og er noget, kommunerne regner med i deres budgetter. Det står i vejen for at få flere elever tilbage i folkeskolen, siger forskere.

Intet er så godt, at det ikke er skidt for noget.

Sådan kan et velkendt mundheld omskrives, så det passer til situationen i Københavns Kommune. Efter elever i årevis er sivet fra byens folkeskoler til private skoler, går det nu den modsatte vej. Hvor det tidligere var hver fjerde elev i landets største kommune, der gik i en privat skole i landets største kommune, er det nu knapt hver fjerde.

Så skal der vel råbes hurra for skolelederes indsats i lokalsamfundet og hejses flag i skolegården og serveres wienerbrød på Rådhuset?

Ja, det skal der. Men der skal åbenbart også dryppes lidt malurt i bægeret, som Socialdemokratiets politiske ordfører i Borgerrepræsentation, Jonas Bjørn Jensen, gør det i dagens avis. For selv om de nye elever modtages med åbne arme, venter der dem også små skolebudgetter. Og kommunen har ikke sat penge af til de nye elever.

Dermed rammer Jonas Bjørn Jensen ifølge to eksperter lige ind i kernen af det paradoks, der knytter sig til diskussionen om elevers vandring fra folkeskole til privatskole. Alle ønsker en stærk folkeskole, og at sivningen til privatskoler stopper. Men samtidig ved de fleste også, at hvis alle privatskoler lukkede i morgen, ville folkeskolens økonomi bryde sammen.

Skolehistoriker og professor Ning de Coninck-Smith fra DPU, Aarhus Universitet, siger:

»Kommunerne er begyndt at regne med, at frie grundskoler tager en del af eleverne. Så når København pludselig råber: »Hjælp, vi mangler penge til godt 700 elever«, så er det, fordi kommunen har indregnet i budgettet, at privatskoler er kommet for at blive, og at de tager en stor del af eleverne«.

Og tendensen vil da også fortsætte, mener skolehistorikeren.

»Fra 1920 til 1970 var folkeskolen for stort set alle elever, og de frie grundskoler var meget elitære. Nu er der sket en total demokratisering, så en bred gruppe forældre vælger private skoletilbud. Det indretter kommunerne sig efter. Og de kommer så i klemme, hvis frie grundskoler lukker«, siger Ning de Coninck-Smith.

Følg pengene

Diskussionen er også spillevende på Christiansborg. I sommer lavede Folketingets økonomiske sekretariat et notat for Folketingets undervisningsudvalg, som viste, at det ligefrem kan være en god forretning at nedlægge små folkeskoler og lade dem erstatte af friskoler.

Forklaringen er blandt andet, at friskoler får en række tilskud, hvor nogle gives på baggrund af antallet af elever på skolen. Dermed får små friskoler højere tilskud per elev end store friskoler og i visse tilfælde altså også mere økonomisk statsstøtte end små folkeskoler. Kommunerne kan derfor »opnå besparelser ved at lukke små (dyre) folkeskoler, hvis de erstattes af frie grundskoler«, står der i svaret til det politiske udvalg.

Ning de Coninck-Smith fastslår, at det er svært at ændre, så længe forældrene har overskuddet til at vælge, og staten gør det så billigt at vælge en anden skoleform.

»Forældrenes betaling er jo mange steder på niveau med en børnehaveplads eller udgift til en skolefritidsordning. Der skal ske noget, så privatskolernes økonomi bliver sammensat anderledes«, siger hun.

Stærke skoleledere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i flere analyser beskrevet udviklingen i vandringen mellem folkeskoler og privatskoler. Herfra siger chefanalytiker Mie Dalskov Pihl, at tendensen fra København kan skyldes flere ting.

»Vi ser flere historier med stærke skoleledere, som har bremset udviklingen og fået flere elever på skolen«, siger hun og peger på, at også andre faktorer i byudviklingen spiller ind.

»Blandt folkeskoler ser vi en form for opdeling mellem stærke og svage skoler. Nogle kvarterer er især i storbyerne i stand til at skabe elitefolkeskoler. Den opdeling er ikke nødvendigvis noget, man ønsker«, siger Mie Dalskov Pihl og er enig med Ning de Coninck-Smith i, at pengene spiller en afgørende rolle.