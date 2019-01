Københavns Børne- og ungeborgmester: Det er absurd, at folkeskoler straffes for succes

700 flere elever i København end budgetteret vælger folkeskolen i forhold til friskoler, og det giver kommunen økonomisk hovedpine. Børne- og ungeborgmester, Jesper Christensen (S) vil have byens skoleelever til at rykke sammen og efterlyser ny finansieringsmodel for privatskoler.

Kan du ikke bare glæde dig over, at Københavns folkeskoler har succes og tiltrækker flere elever?

»Jamen det gør jeg også. Jeg glæder mig enormt over, at flere københavnske forældre vælger folkeskolen. Både tilflyttere og dem, der kommer fra en privatskole. Det er rigtig godt, at vi får brudt den tendens, at et stigende antal forældre fravælger folkeskolen«.

Men du siger samtidig, at der ikke er penge til de nye elever ...

Sagen kort Privatskoler Hvem? Jesper Christensen (S), børne- og ungeborgmester i København. Hvad? Flere års sivning fra folkeskole til privatskoler i København er vendt. 714 elever er flyttet fra københavnske privatskoler til folkeskoler. Andelen af elever på privatskoler er i landets hovedstad gået fra 25 til 24 procent. Hvorfor? Socialdemokraterne på rådhuset klager over, at der er ikke afsat penge til de nye elever. Derfor bliver der færre penge at drive folkeskole for.

»Det er rigtigt på helt kort sigt. Dels lægger vi budgettet efter de elevtal, vi kender. Dels synes vi, det er et absurd paradoks, at kommunerne bliver straffet for, at deres folkeskoler har succes. Vi bliver endda belønnet, hvis vi kan skræmme forældre væk fra folkeskolen og over på privatskolerne. Det er ikke kun et københavnerproblem. Det er et problem i hele landet. Hvis vi vil folkeskolen det godt, bør man erkende, at det er en forkert økonomisk incitamentsstruktur«.

Hvad kan forældre til de nye folkeskoleelever bruge det til?

»Forældrene kan trygt stole på, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at opretholde en høj kvalitet på vores folkeskoler. Partierne bag budgetaftalen i København er også enige om at se på, hvordan vi kan sætte flere penge af til området på lang sigt«.

På lang sigt? Hvad med de nye elever her og nu?

»På kort sigt har vi en udfordring i 2019. Vi er underlagt et anlægs- og serviceloft fra staten, som betyder, at uanset hvor meget vi gerne ville, kan vi ikke skrue op. Så skal vi bruge flere penge på skolen, skal vi tage dem fra andre områder. For eksempel fra de ældre, vedligeholdelse eller noget andet. Derfor rykker vi tættere sammen i bussen i skoleforvaltningen, så vi kan betale den ekstra regning for de nye børn i skolen«.

Kan landets største kommune ikke finde penge til godt 700 nye elever?

»Nej, vi kan ikke bare tage pengene på plejehjem eller andre steder. Det må vi rykke sammen om på børne- og ungeområdet i København. Men vi retter op på det i de årlige budgetter. Der sker også en vækst i udgifter til specialskoler, som vi skal finde penge til«.

Der kan jo også være flere ældre, som skal på plejehjem tidligere end ventet. Får de så ingen frikadeller, når byens økonomi styres så firkantet?

»Det ville være samme situation. Hvis der skal bruges flere plejehjemspladser, skal det også ske inden for det gældende budget. Vi har etårige budgetter og skal leve op til dem. På lang sigt håber jeg, at man på Christiansborg vil se på det her paradoks. Men søgningen nu er netop udtryk for, at vi har investeret i skolen. Vi har siden 2010 brugt 10 mia. kr. på at bygge og renovere de gamle skoler. Så vi prioriterer folkeskolen, og derfor kommer vi også til at løse det her«.

Du er jo også politisk chef for skoleledere og lærere i København. Er det ikke en kold spand vand at smide i hovedet på dem at brokke sig over, at nye elever koster?

»Jo, det kan du sige. Det er et dilemma. Derfor bør staten se på det her paradoks, hvis man vil folkeskolen det godt. Første skridt kunne være at sidestille det tilskud, vi får til folkeskoleelever, med det til privatskoleelever. Det løser ikke hele udfordringen. Men det ville være et vigtigt skridt på vejen«.

Skal man også begrænse statens andel af udgiften per privatskoleelev?

»Ja, man skal nok se på det. Men politikerne skal se på den samlede økonomi og ikke alene på procentandele«.

Men Københavns skolet er dit ansvar. Hvad skal skoleledere og lærere tænke om meldingen om, at succes giver færre penge?

»Det er da et paradoks, kan du sige. Det er en opgave for os alle sammen at komme bedst muligt igennem det. Vi har en kortsigtet økonomisk udfordring i 2019. Den skal vi nok komme igennem. Det er ikke sjovt. Vi betaler regeringen og leder sammen efter de langsigtede løsninger. Men jeg er trods alt glad for, at folkeskolen er blevet mere attraktiv. Vores dygtige skoleledere og lærere gør hver dag et godt stykke arbejde for at styrke skolernes position i lokalsamfundet«.