Stresspanelets formand: »Forældreintra er helt uoverskueligt i familier med mange børn«

Regeringens stresspanel vil som første anbefaling afskaffe skolernes Forældreintra og sætte et loft for antallet af forældrearrangementer. Målet er at redde elever, lærere og forældre fra meddelelsesforurening.

Meddelelsesforurening. Det er, hvad der har ramt forældre og lærere, som dagligt bruger skolernes digitale platform, og det er den vigtigste grund til at nedlægge Forældreintra, mener formanden for regeringens stresspanel, sociologen og forfatteren Anette Prehn.

Hvad mener du med meddelelsesforurening?

»Det er, at forældre, skoleledelse og lærere er koblet op i et system, hvor alle kan skrive. Beskeder som ’Er der nogen, som har set Mathildes gummistøvler?’ kommer sammen med diskussioner om ’Hvad synes I om det, læreren sagde i går?’. Det skader mere, end det gavner, selv om intentionen har været den bedste fra starten«.

Handler det ikke bare om at sætte grænser for brugen?

»Det har vist sig svært at sætte grænser, fordi vi tager vores kommunikationsmønstre med ind i en sådan relation. Hvis jeg er en mor, som normalt sms’er til mit barn fire til fem gange om dagen, vil det smitte af på min måde at kommunikere på Forældreintra på, både med lærere og andre forældre. Desuden betyder det en lind strøm af meddelelser fra skolen og presser forældre ind i en kultur, hvor de er nødt til at tjekke forældreintra flere gange om dagen for at sikre sig, at deres børn ikke kommer galt af sted«.

Tjekker forældre virkelig intranettet flere gange om dagen?

»Ja, mange steder tjekker forældre flere gange dagligt. Der kan være ændringer, der bliver lagt ind af en lærer om aftenen, som man lige skal tjekke, før man går ud ad døren om morgenen. Vores forslag handler også om at beskytte lærere mod stress i stedet for at udsætte dem for et frit informationsflow, hvor forældre kan skrive i tide og utide og forstyrre lærernes mere langsigtede prioriteter. Der er brug for at vise en større tillid til lærerens og skolens faglighed. Skolerne skal have det rum, uden at forældre konstant skal blandes ind i det«.

Anette Prehn peger på, at Forældreintra også har konsekvenser for eleverne.

»Der er noget fundamentalt på spil, som handler om barnets selvstændighed. I mange hjem er det forældrene, som modtager en ugeplan på intra. Det vil sige, at forældrene nærmest skal gennem sådan en slags daglig andagt, hvor de sidder og messer ugeplanen og uddelegerer lektier til børnene. Forældrene bliver en slags hjælpelærere. Her kan man kan spørge sig selv, hvor den idé egentlig kommer fra. En fysisk lektiebog vænner børn til stille og roligt at tage ansvar for aftaler og egen læring«.

Hvad var afgørende for jeres anbefaling?

»Det gjorde indtryk på alle i panelet, at børn beretter om, at der bliver skrevet bag om ryggen på dem. Da du og jeg var børn, havde vi en kontaktbog. Det var tydeligt for enhver, når der var blevet skrevet i den. Det var barnets ansvar at vise meddelelsen på et tidspunkt, hvor man vurderede, at forældrene var i humør til at kunne magte beskeden. Barnet var selv en aktør. Nu ved børnene ikke, hvornår der bliver skrevet, og hvornår forældrene læser det. Det samme gælder lærerne. De aner ikke, hvornår der bliver skrevet om dem«.

Det lyder lidt som maskinstormeri?

»Nej. Digitale løsninger har bibragt os mange fantastiske ting, også i uddannelsessystemet. Men vi skal altid spørge, om det bibringer noget bedre, og om der er afledte effekter, som undergraver noget vigtigt«.

Er samarbejdet skole og mellem forældre ikke vigtigt for børns trivsel i skolen?