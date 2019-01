Regeringen vil ændre karakterskalaen: Ahlers er på en umulig mission

FOR ABONNENTER

En umulig mission. Det er, hvad uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) begiver sig ud på i dag. Han og regeringen vil nu lave karakterskalaen om, så der kommer mindre spring mellem karaktererne midt på skalaen og samtidig bliver mulighed for at give en særlig karakter for den ekstraordinære præstation. Og så skal skalaen også gerne kunne oversættes til omverdenens karakterer.