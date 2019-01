Regeringens stresspanel vil lukke Forældreintra

Stresspanelet vil som den første ud af 12 anbefalinger afskaffe skolernes Forældreintra og sætte et loft for antallet af forældrearrangementer.

Luk det!

Sådan lyder stresspanelets dom over Forældreintra, som i dag er den digitale platform, forældre og skoler kommunikerer på.

»Problemet er, at Forældreintra i dag stresser både forældre, lærere og elever, fordi det er præget af meddelelsesforurening. Vi anbefaler derfor at lukke Forældreintra og aflyse Aula, som er den kommende erstatning af Forældreintra«, siger Anette Prehn, der er formand for det stresspanel bestående af 11 eksperter, som regeringen nedsatte i sommer.

Panelet anbefaler at genindføre den hedengangne kontaktbog, hvor forældre og lærere kan levere håndskrevne beskeder til hinanden.

Hvis det forslag ikke kan blive til noget, er stresspanelets plan B, at forældre højst skal tjekke intranettet to gange om ugen, og at der kun skal være to forældrearrangementer om året.

Flere aktører roser panelet for at kaste sig ind i den kontroversielle debat, men det bedste alternativ til det velkendte intranet er der delte meninger om.

»I dag foregår meget digitalt, og derfor tror jeg også, at der vil være brug for en digital kanal i fremtiden. Skolebestyrelsen skal sammen med ledelsen tage ansvar for, hvad der er god praksis for kommunikationen på netop deres skole«, siger formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg.

Modsat støtter Danmarks Lærerforening panelets anbefaling.

»Jeg har levet i en alder, hvor al kommunikationen foregik på skrift, og det foregik udmærket. Vi stod ikke med et stort uddækket behov. Og så er jeg helt sikker på, at man vil finde nogle løsninger på, hvordan vi også kan kommunikere digitalt«, siger formand Anders Bondo Christensen.

Begejstringen når ikke hele vejen rundt. Stressekspert og forfatter Thomas Milsted er forundret over, at netop dét er den første anbefaling.

»Jeg har aldrig tænkt over, at det var et problem i forhold til den forskning, jeg har lavet. Så anbefalingen er ikke lige det, vi har ventet på. Det er helt sikkert en tornebusk, man fjerner. Men det vil ikke betyde det helt store for stressniveauet«, siger han og understreger, at vi endnu ikke kender de resterende 11 anbefalinger.

Danske Skoleelever er lige så forundrede.

»Halvdelen af alle 8.-klasser føler sig pressede over uddannelsesvalg, og kedsomhed i skolen er et voksende problem. Jeg er meget overrasket over, at det er forældrene, man skal passe på«, siger formand Sarah Gruszow Bærentzen.

Skal stresspanelets anbefaling blive til virkelighed, kræver det, at kommunerne er med om bord, da de skal træffe beslutning om at nedlægge det digitale forum. Men der lyder et klart nej fra KL til at stoppe udviklingen af Aula.

»Selvfølgelig skal vi da benytte os af de digitale muligheder. Men den digitale kontakt må aldrig blive en afløser for den direkte dialog. Vi er meget opmærksomme på, at Aula ikke må blive et overload af information«, siger Peter Pannula Toft, der er kontorchef i KL’s afdeling for børn og folkeskole.