Så har en av stamgrupperne time på biblioteket, og mens de andre elever leder efter bøger, kigger Mille (6 år) i avisen. Sigrid (6 år) og Amira (6 år) vil gerne vide hva Mille leser. Bakgrunnsinformasjon: På Nordstjerneskolen starter elever i stamgrupper fra 0. til 2 klasse - eleverne starter umiddelbart efter 6 års fødselsdag og de store elever hjælper de små elever godt i gang. 0. klasserne kaldes for astronauter, 1. klasserne satelitter og 2. klasserne er raketter. Et bud på en bedre skolestart, som skal knyttes til historie om at tidlig skolestart har store konsekvenser for elever og deres familier. NB! Spør journalist Emma Bæksgaard Christensen for mer informasjon. NB 2! Bildene er godkjent av foreldre og Nordstjerneskolen, men de skal nok kun brukes i forbindelse med denne saken.