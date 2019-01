Skolevalg: Den danske ungdom bakker stadig op om blå blok

Landets ældste skoleelever har i dag stemt til skolevalget 2019. Et snævert flertal mener, at Danmark skal ledes af enblå regering, men Socialdemokratiet blev alligevel det største parti.

Landkortet er torsdag aften blevet malet blåt af skoleelever fra hele Danmark.

Knap 80.000 skoleelever fra 8., 9. og 10. klasse i hele landet gik i eftermiddags til stemmeurnerne, og resultatet er nu offentliggjort.

Socialdemokratiet er valgets klare vinder med 22,6 procent af stemmerne efterfulgt af af Venstre med 17 procent og Konservative med 13,1 procent. Alligevel endte de blå partier med at vinde, da 51,2 procent stemte blåt, mens kun 48,8 procent stemte rødt ved Folketingets landsdækkende skolevalg i dag.Så kun et lille blåt flertal blandt Danmarks ungdom.

Det er Folketinget og Undervisningsministeriet i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd, der står bag Skolevalg 2019. Formålet med valget er at motivere de unge til at deltage i demokratiet og at forberede dem på at stemme, når de får stemmeret.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skød valgkampen i gang for knap tre uger siden. Sidenhen har de største elever i folkeskolen haft et undervisningsforløb, der er bygget op som en valgkamp, hvor repræsentanter for ungdomspartierne har været ude på skolerne og kæmpet om elevernes stemmer.

FAKTA Stemmer ved skolevalg 2019 Blå blok: 51,2 Rød blok: 48,8 procent Socialdemokratiet: 22,6 procent Venstre: 17 procent Konservative: 13,1 procent Radikale Venstre: 11,1 procent Liberal Alliance: 9,9 procent Dansk Folkeparti: 8,4 procent SF: 5,7 procent Enhedslisten: 4,8 procent Alternativet: 4,6 procent Nye Borgerlige: 1,5 procent (ikke over spærregrænsen) Kristendemokraterne: 1,3 procent (ikke over spærregrænsen)

Undervejs i valgkampen er eleverne blevet spurgt til deres vigtigste mærkesager, og især tre var populære på skolerne: 13 procent stemte på kortere skoledage i folkeskolen, 12 procent stemte på hårdere straf for vold og overgreb, mens 10,8 procent stemte på at hæve afgiften for cigaretter.

Valgforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet finder det interessant, at de unge også diskuterer de mere komplekse emner.

»Det tegner ret godt for de unge, at de ikke bare går efter det, der er ud for deres egen næsetip. Det viser, at de både har en interesse for det, der sker i deres omgivelser og dagligdag, men de tager også nogle af de svære spørgsmål op, og det, synes jeg, er vigtigt. Det viser en mangfoldighed«, siger Kasper Møller Hansen.

Resultatet ved skolevalget er dog ikke repræsentativt for aldersgruppen, da det ikke er alle skoler, der deltager. I år var 769 skoler tilmeldt forløbet.

Fremtidens Folketing ser markant anderledes ud

Ikke meget er ændret fra Skolevalg 2017 til nu. Den blå politik er stadig mest populær blandt de unge. I 2017 stemte 55,3 procent af skoleeleverne på et blåt parti, mens 44,7 procent satte kryds ved et rødt. Og første gang, der blev afholdt skolevalg i 2015, løb blå blok også afsted med sejren.

Ved sidste Folketingsvalg i 2015 vandt blå blok også. Partierne i blå blok fik til sammen flere mandater og dermed flertal i Folketinget. Alligevel ser det lidt anderledes ud, når de voksne stemmer på de enkelte partier.

Socialdemokratiet fik ved folketingsvalget 26,3 procent af stemmerne og blev dermed det største parti efterfulgt af Dansk Folkeparti med 21,1 procent af stemmerne og Venstre med 19,5 procent af stemmerne.

Men Folketinget vil ændre sig markant, hvis de unge fik lov at bestemme, mener valgforsker Kasper Møller Hansen.

»Hvis vi vælger bare at trække linjer fra resultatet i aften, så vil Folketingets sammensætning komme til at se markant anderledes ud i fremtiden«, siger han.

Selvom valgresultatet ved skolevalg ikke er det samme som ved folketingsvalg, tegner det alligevel en strømpil til, hvordan Folketinget kan komme til at se ud om 20 år.

»Så er de her generationer nemlig voksne og har skubbet de ældste generationer ud. Men der går rigtig mange valg, før den her nye generation, som har sat kryds i dag, overtager magten«, siger Møller Hansen.

Skolevalget bliver afsluttet med en stor valgfest på Christiansborg i København torsdag aften, hvor elever, ungdomspolitikere og partiledere deltager.