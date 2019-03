Nye adgangskrav til gymnasiet giver udfordringer for elever og gymnasier

Dyrt, bureaukratisk og med fare for at være hamrende uretfærdigt.

Sådan lyder reaktionerne fra eksperter og gymnasierektorer på de skærpede adgangskrav til gymnasiet, som betyder, at der hen over sommerferien skal afholdes optagelsesprøver og samtaler i stor stil.

Ifølge tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil de nye karakterkrav til landets gymnasier afskære hver fjerde elev i 9. klasse fra at komme direkte ind. Det betyder, at de tusindvis af elever, der ikke opfylder adgangskravene, skal til samtaler og optagelsesprøver for at blive taget i betragtning til gymnasiet.

Det er det gymnasium, som en elev har søgt som højeste prioritet, der afholder og betaler for hele gildet i form af udgifter til optagelsesprøve og efterfølgende vurderingssamtale – også selv om det ikke nødvendigvis er det gymnasium, som eleven ender med at komme ind på.

»Udfordringen er, at det er et meget komplekst system, der kan risikerer at være for ressourcekrævende, og det kan skabe en masse usikkerhed i en fase, der i forvejen er en lidt usikker fase for mange unge. Derfor bliver man nødt til at følge meget nøje, om det er for komplekst og usikkerhedsskabende, det man har skabt, i forhold til det som intentionen var – at sikre, at eleven havde et godt fagligt udgangspunkt, når vedkommende starter på gymnasiet«, siger Camilla Hutters, områdechef for ungdomsuddannelse, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Til optagelsessamtalerne er det rektor, der skal vurdere, om en elev må starte på gymnasiet eller ej. Det sker ud fra kriterier givet af undervisningsministeriet. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på kvalitetssikring og retssikkerheden i det nye system, mener Camilla Hutters.

»Hvordan sikrer man kvaliteten af sådan en samtale, så den bliver ensartet og ikke lægger op til subjektive vurderinger? Det er svært at sige, om der er lige vilkår for at blive optaget. Det er vigtigt at følge fremadrettet, hvad konsekvenserne bliver«, siger hun.

Det er jo fuldstændig galimatias at sende dem til prøve. Gitte Transbøl, rektor på Rysensteen Gymnasium

»Det er galimatias«

En af betingelserne for at blive optaget direkte på gymnasiet er, at eleven søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Hvis man tager et år til udlandet og først søger om optagelse i gymnasiet året efter, har man ikke krav på optagelse. Ansøgeren vil i stedet skulle optages efter en konkret vurdering på baggrund af en optagelsesprøve og en samtale.

»Selve bureaukratiet bag det hele er blevet overgjort. Det er helt vanvittigt, at det går ud over elever, som har været udenlands på high school eller har gået på en prøvefri efterskole men har bestået en 9. klasse med 10 eller 12 i gennemsnit. Det er jo fuldstændig galimatias at sende dem til prøve. Og det er tosset, for vi kan jo se, hvordan deres kvalifikationer er«, siger Gitte Transbøl, rektor på Rysensteen Gymnasium.