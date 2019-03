Uddannelsesanalyse: Du kan ikke grine selvmodsigelsen væk, Ahlers

En kommission skal granske læreruddannelsen. Men hvis det skal holdes inden for de økonomiske rammer, er det bare et års forsinkelse på endnu en lappeløsning.

Tænk bare ud af boksen. Men det må samtidig ikke koste boksen. Så selvmodsigende lyder opgaven for den kommission om læreruddannelsen, som uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) nu nedsætter. Eller som det er formuleret i kommissoriet: Modellerne skal »holdes inden for de nuværende økonomiske rammer«. Men der står også, at kommissionen også kan »kan belyse modeller, hvor udgifterne ligger under og over de nuværende rammer«.