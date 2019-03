Professor: Børn, der ikke er skoleklar, bliver indadvendte eller forstyrrer

Kommunal forskel i udsat skolestart er en provokation for forældre, siger forsker. KL-formand vil være klogere på baggrunden for forskellene.

Børn, der ikke får lov til at vente et år med at starte i skole, betaler en høj pris.

Det vurderer Stig Broström, der er professor ved DPU, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, og som har forsket i skolestart.

»Undersøgelser viser, at nogle børn synes, det er svært at starte i skole, fordi de ikke er klar. De oplever, at det, der sker i skolen, går hen over hovedet på dem. Nogle bliver indadvendte, andre bliver mere udadreagerende og forstyrrende og oplever at blive skældt ud«, siger professoren og forklarer videre:

»Hvis der er 26 børn i en klasse, og 3 af dem er inklusionsbørn, har børnehaveklasselæreren rigeligt at lave. Derfor kan hun ikke hele tiden tage sig af de børn, der oplever, at det er svært. De børn har ofte ikke kammerater, som er noget af det vigtigste. De får simpelthen ikke glæde af at gå i børnehaveklasse«.

Det er en provokation for forældre at vide, at hvis de flyttede bare to kilometer over kommunegrænsen, ville der være større sandsynlighed for at få deres barns skolestart udsat. Stig Broström, professor

En ny analyse fra tænketanken DEA viser, at der er stor kommunal forskel på andelen af børn, der starter et år senere i skole end normen. Selv på nabokommuner kan der være en forskel fra godt 2 til godt 10 procent i andelen af børn, der skoleudsættes. Familiens ressourcer, udbredelse af privatskoler, barnets køn og fødselsdag er nogle af forklaringerne på de kommunale forskelle.

Fakta SKOLESTART I Danmark skal børn starte i skole i det kalenderår, hvor de fylder 6 år. Børn, der er født i starten af januar, vil derfor være 6 år og 7 måneder ved skolestart, mens børn, der er født i slutningen af december, vil være 5 år og 7 måneder ved skolestart. Ifølge folkeskoleloven kan en kommunalbestyrelse godkende et barns senere start i skole, hvis forældrene har anmodet eller givet samtykke til det. Forældre har mulighed for at lade deres barn begynde i børnehaveklasse et år tidligere – det vil sige i det kalenderår, hvor barnet fylder 5 år. Det kræver dog, at barnet fylder 5 år inden 1. oktober, og at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen. Kilde: SFI og UVM Vis mere

En provokation for forældre

Men også antallet af voksne i børnenes daginstitutioner ser ud til at spille ind. Kommuner med lave normeringer har ifølge analysen typisk også få børn med sen skolestart.

»Det er dyrere at have børnene i børnehaven end i skolen. I de institutioner og kommuner, hvor pædagogerne er pressede, vil de jo gerne af med de store børn og have frigjort pladser. Det er en provokation for forældre at vide, at hvis de flyttede bare to kilometer over kommunegrænsen, ville der være større sandsynlighed for at få deres barns skolestart udsat«, siger Stig Broström.

Han hæfter sig samtidig ved, at nogle kommunalbestyrelser ser ud til at lytte til forældrene og pædagogernes vurdering af barnets skoleparathed. Også selv om det for nogle år tilbage blev politisk besluttet, at færre børn skulle skoleudsættes, så der i dag på landsplan er 7 procent børn, der starter senere i skole, mod 17 procent i 2007:

»Tallet for omgængere i børnehaveklassen er steget, og det har nogle kommuner erkendt. De kommuner, der er positive over for skoleudsættelser, har indset, at det er et dårligt økonomisk regnskab at lade være«.

Ifølge Kristian Thor Jakobsen, der er cheføkonom i DEA, kan de kommunale forskelle være en udfordring for samfundet.

»Det betyder noget for de børn, som bliver skoleudsat, både for barnets og familiens trivsel og for barnets faglige præstationer. Ud fra det og ud fra et samfundsmæssigt perspektiv vil det være godt, hvis kommunerne kan nærme sig nogle fælles kriterier, i forhold til hvad der egentlig skal til for at få et barn skoleudsat«, siger han.

Der skal ske ændringer

Elisa Rimpler, der er formand for pædagogernes fagforening Bupl, siger, at det er meget bekymrende, at der er en sammenhæng mellem normeringer i kommunerne og antallet af børn, der skoleudsættes.