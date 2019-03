Mørkhøj Skole har afprøvet Skoleintras afløser Aula: »Det bliver mere overskueligt fra nu af«

Der er behov for grundig diskussion på landets lærerværelser, så kommunikationen mellem skole og hjem får en ny start, når Aula efter sommerferien tager over efter det udskældte Forældreintra, påpeger skoleleder og forælder.

»Mit første indtryk er, at det er blevet mere overskueligt og lettere at gå til, og i sammenligning med Forældreintra er der skåret en masse fra, og tilbage står en kalender, en opslagstavle og et beskedsystem«.

Anna Valgreen er mor til to skolebørn og formand for skolebestyrelsen på Mørkhøj Skole i Gladsaxe. Hun er en af de første forældre, der har fået adgang til Forældreintras afløser, Aula.

I alt otte skoler er i øjeblikket i gang med at afprøve det kommende digitale kommunikationssystem mellem skole og hjem. En af skolerne er Mørkhøj Skole, og i sidste uge var forældrene på 3. årgang indkaldt til kickoff-møde, hvor de blev guidet i at logge ind på Aula for første gang, fortæller skoleleder Timm Troest Hald.

»Det gik utrolig let. Det var en intuitiv oplevelse for forældrene at logge sig på, og det var min fornemmelse, at forældrene syntes, at det var let at finde rundt derinde«, siger han.

Fakta Fra Forældreintra til Aula 1. august bliver Skoleintra, der blandt andet rummer Forældreintra og Elevintra, erstattet med Aula på alle folkeskoler i landets 98 kommuner. Otte skoler er i øjeblikket i gang med at afprøve Aula: Gladsaxe Skole, Mørkhøj Skole i Gladsaxe, Torstorp Skole i Høje-Taastrup, Linie 10 i Høje-Taastrup, Elsted skole i Aarhus, Søndervangskolen i Aarhus, Vestskolen i Odder og Parkvejens Skole i Odder. Foreløbig 95 kommuner har desuden valgt også at indføre Aula i daginstitutioner fra 2020. Aula er en del af en aftale fra 2014 mellem kommuner og regering om et digitalt løft af folkeskolerne. Prisen for Aula er 350 millioner kroner. Regeringens stresspanel foreslog i januar at afskaffe både Forældreintra og det kommende Aula med henvisning til, at der ryger alt for mange beskeder gennem systemet, som stresser både forældre, elever og lærere. Vis mere

Selv synes han, at brugen af Aula minder meget om den måde, man bruger sociale medier på.

»Der er en væg og nogle grupper, som man kan være med i. Det er blevet meget enkelt at finde rundt«, siger han.

Og netop forenklingen har været helt nødvendig, mener Anna Valgreen. For hende har udfordringen med det udskældte Forældreintra især været, at app-funktionen har været for besværlig at bruge.

»Det har faktisk krævet, at man åbnede en computer for at få overblik. Samtidig har kommunikationen mellem forældre været vanskelig, fordi man ikke bare lige kunne lave en gruppe. Derfor har mange forældre jo haft Facebook-grupper kørende ved siden af Forældreintra, og det har været noget rod med al den dobbeltkommunikation, og det er jo heller ikke alle forældre, der er på Facebook. Jeg håber, at Aula kommer op at køre på en måde, så det bliver det oplagte sted at kommunikere«, siger Anna Valgreen.

Hun fortæller, at forældrebestyrelsen på Mørkhøj Skole i øjeblikket er optaget af at diskutere, hvordan man sikrer, at kommunikationen mellem skole og forældre bliver tunet på en måde, så alle forældre får de informationer, de skal – og hverken mere eller mindre.

»En ny portal er ikke løsningen på alt. De principper, der har været omkring kommunikationen skal også revideres, og med Aula har vi mulighed for at få en ny start«, siger hun.

Jeg har medarbejdere, der har lavet op til seks sider lange ugeplaner med beskrivelser til forældrene om, hvad der skulle foregå i alle lektioner i løbet af en uge. Det er gjort af et godt hjerte, men for de fleste forældre er det overkill. Timm Troest Hald, skoleleder på Mørkhøj Skole

Skoleleder Timm Troest Hald er helt enig.

»Den uoverskuelighed, der har præget kommunikationen gennem Forældreintra, kan rykke med over i Aula, hvis ikke vi får talt om, hvordan vi vil bruge den her nye platform«, siger han.

Den tilskæring, der er sket af platformen, skal forplantes til både skole og forældre.

»Jeg har medarbejdere, der har lavet op til seks sider lange ugeplaner med beskrivelser til forældrene om, hvad der skulle foregå i alle lektioner i løbet af en uge. Det er gjort af et godt hjerte, men for de fleste forældre er det overkill, og resultatet bliver, at mange kommer til at miste væsentlige informationer, fordi de ikke får læst det hele til ende«, forklarer han.