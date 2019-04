Fakta

Afhængig af start

De nationale tests i matematik og dansk er såkaldt adaptive tests. Det betyder, at spørgsmålene bliver lettere eller sværere, alt efter om eleven svarer rigtigt eller forkert.

Ifølge kritikerne er prøverne for startafhængige. Hvis eleverne svarer forkert – eller rigtigt – i starten, er der ikke mulighed for at arbejde sig op eller ned i sværhedsgrad undervejs.

Rapporten dokumenterer, at en elev, der er en almindeligt dygtig læser og dermed burde få resultatet ’god præstation’, kan få et resultat, der ligger et trin over eller under det reelle niveau.

De nationale tests blev indført i 2010. Alle elever i folkeskolen møder prøverne på computerskærme 10 gange i løbet af skoletiden. Det tager 45 minutter at gennemføre en test.

